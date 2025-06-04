Kurban Bayramı'nda hava yoluna 365 ek sefer planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere hava yolu taşımacılığında 345'i iç ve 20'si dış hat olmak üzere 365 ek sefer planlandığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayramda sevdiklerine daha hızlı ulaşabilmesi için taşıyıcılar tarafından ek seferler planlandığını ifade etti.
Bayram döneminde Türk Hava Yollarının 188 ek iç hat seferi gerçekleştireceği bilgisini veren Uraloğlu, AJet'in 63'ü iç ve 6'sı dış hat olmak üzere 69, Pegasus'un ise 89'u iç ve 14'ü dış hat olmak üzere 103 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.
24 saat esasına göre hizmet verilecek
Kurban Bayramı'nda rahat ve güvenli bir hava yolu ulaşımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesinin de ilgili tüm birimleriyle havalimanlarında 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: