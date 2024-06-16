Kurban etini bekletmeyin

Kurbanda kesilen etlerin sağlıklı olması için kesim tekniğini de büyük önem taşıyor. Türkiye Kırmızı Et Sanayicileri Birliği Başkanı Veteriner Dr. Ahmet Yücesan, "Hayvanların kesim tekniğinde hem dini hem de teknik yönden kanlarının tamamen akıtılması gerekiyor. Bunun içinde kesilen hayvanların vinç sistemiyle yukarı kaldırılarak asılması gerekiyor" dedi. Hayvan kesildikten 15-20 dakika içinde iç organlarının vücuttan ayrılması gerektiğini vurgulayan Yücesan, “Canlılığını kaybeden hücreler bakteriye karşı savunmasız duruma geliyor. İç organlarda bulunan bakteriler ete bulaşabilir ve eti bozmaya başlar. Bu durum zehirlenme ve hastalık gibi birçok şeye neden olabilir” dedi. Yücesan, etlerin kesildikten sonra tezgaha serilerek oda sıcaklığına getirilmesini söyledi.

POŞETLERİ ÜST ÜSTE KOYMAYIN

Etlerin taşınması konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Cerrahpaşa Üniversitesi Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Kemal Büyükünal, “Üst üste yığılıp arabada taşınan etler sıkıntı yaşatabilir. Etlerin ağzı açık bırakılsın ve araçlar klimayla soğutularak etler taşınsın. Etleri dolaba koyarken de poşetleri üst üste koymamaya dikkat edelim. Bunlara dikkat edilmediğinde etler bozuluyor ve kıyma çektirmeye götürüldüğünde hem kasabın alet edevatına hem de diğer vatandaşların ellerine bulaştırmış oluyorlar. Bu da toplum içinde zehirlenmelere ve gıda enfeksiyonlarına neden oluyor" diye konuştu.

ETLER HEMEN PARÇALANMALI

Kesim yerlerinde yaşanan yoğunluk ve vatandaşların acelesi nedeniyle kesilen hayvanın saatlerce bekletildiğini söyleyen Kemal Büyükünal, “Derisi yüzülmeden bekleyen hayvanlar bozulmaya başlıyor.

Gıda zehirlenmelerine sebep olabilecek bakteri üretiyor. Hayvan kesildikten sonra hemen parçalamaya geçilmeli" dedi.

Parçalama ücretine zam

Gıda başta olmak üzere farklı sektörlerde görülen fırsatçılık örneklerine kasaplar da eklendi. Kasaplar, bayram öncesinde eti parçalama hizmeti için 500 ila 750 TL arasında fiyatlandırma yaptı. Ancak önceki gün tüm kasaplar bu rakamları en az bin TL olacak şekilde güncelledi. Vatandaşın veya derneklerin önceden yaptığı anlaşmaların bile bozulduğu öğrenildi. Kasaplar Odası’ndan kendilerine böyle bir talep iletildiğini söyleyen meslek temsilcileri “en düşük fiyatın bu olması gerektiği” ve odanın kendilerine “yılda bir kere kurban kesiliyor” tepkileriyle uyarıda bulunduğunu söyledi.

KASAPLAR ARASINDA TARTIŞMA

Kasaplar arasında daha önce belirlenen fiyatlar nedeniyle tartışmalar yaşandığını belirten Kasap Ahmet Tanrıverdi, "Bizim belirlediğimiz fiyat iki sokak ötedeki kasaba göre daha ucuz olduğu için aramızda tartışma yaşandı. Aynı mesleği yaptığım arkadaşım benim kapıma gelip bu fiyatı önerilen fiyata göre düzenlersen daha iyi olur diye konuştu. Herkes aynı fiyatı uyguladığı için biz de uyguladık" dedi.







