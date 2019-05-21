Küresel medya kuşatması

Türkiye adım adım küresel bir medya ağının kuşatması altına giriyor. Türkçe içerik üretmeye başlayan ve sayıları her geçen gün artan yabancı basın yayın kuruluşları, kendi çıkarları doğrultusunda Türk halkını açık açık açık manipüle ediyor.

RENKLİ DEVRİMLER HAFIZALARDA

Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde alternatif medya araçlarının yönlendirmesiyle gerçekleştirilen ‘renkli darbeler’ hafızalarda tazeliğini korurken küresel medya devleri Türkiye’ye yığınak yapmaya hız verdi.

TERÖRE SÖZCÜ OLDULAR

Gezi, Kobani ile hendek olaylarında tecrübeli muhabir ve ajanlarını göndererek barikat gerisindeki teröristlerin sözcülüğü yapan şebeke, şimdilerde çıkarlarına hizmet edecek elamanlar devşirerek Türkiye’ye medya aracılığıyla kök salıyor.

DENETİMİ ZOR OLAN ORTAMI SEÇİYORLAR

Çoğu devlet destekli medya çetesinin tercih ettiği mecralar ise televizyon, gazete gibi geleneksel medya araçları değil, denetimi daha zor olan sosyal medya ve dijital platformlar oluyor.

CHP basın bürosu gibi

Can Dündar

Kendini tamamen Erdoğan karşıtı yayına adayan Alman kamu kurumu Deutsche Welle’nin (DW) Türkçe bürosu ise HDP ve CHP'nin basın bürosu gibi çalışıyor. PKK'nın hendek terörünü destekleyerek Türk ordusunu suçlayan DW’nin Türkçe Servisi Yöneticisi Erkan Arıkan sözde Ermeni Soykırımı tezlerine destek veren, Can Dündar, Bülent Mumay gibi firarilerin propagandalarına çanak tutan Köln Radyosu'nun eski çalışanı. Deutsche Welle Türkçe web sitesinin ayda yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçisi var.

İngiliz BBC’i PKK ve onun Suriye’deki kolu YPG/ PYD’yi kollayan yayın çizgisine sahip.

Teröristlerin hamisi



Yabancı basın yayın kuruluşları arasında en pervasız yayın çizgisine sahip kurum İngiliz devlet televizyonu BBC. Kurulduğu günden bu yana provokatif haberler üzerinden tetikçilik yapan BBC Türkçe'nin HDP yanlısı yayınları dikkat çekiyor. BBC Türkçe birçok haberinde PKK'nın yan kuruluşları olan YPG/SDG için “Suriyeli Kürtler, Suriyeli Kürt Silahlı gücü” gibi ifadeleri kullanırken “terör örgütü” ve “terörist” ifadesini asla kullanmıyor. BBC Türkçe sitesinin ayda yaklaşık 13 milyon ziyaretçisi var.

Rus görünümlü ABD kalemşörü



Türkçe içerik üreten yabancılar listesindeki en anlaşılmaz yayın organı Rus Sputnik. Rus-Türk işbirliği giderek artmasına ve iki ülke stratejik birlikteliğini arttırmasına karşın Rus Sputnik, Türkiye karşıtı yayın politikası izliyor. Çalıştığı yerel personellerin etkisi altında kalan Sputnik, daha çok ABD çıkarları çizgisinde, Atlantikçi ve NATO’cu yayın izlenimi yaratıyor. Sputnik, 1 ayda aldığı yaklaşık 22 milyon tıkla Türkiye’de yerli birçok basın organından daha etkili oluyor.

Bunlar da ABD'nin sesi



Amerika’nın Türkiye’deki çıkarlarını ise Fox TV ve Voice of America (VOA) savunuyor. ABD’de etkinliklere ‘sunucu/spiker’ gönderecek kadar FETÖ’ye yakın olan FOX televizyonu, Türkiye’deki yerel yayınında da muhalefetin yayın organı gibi çalışıyor. Kanal sık sık kışkırtıcı haberleriyle gündeme geliyor. VOA ise doğrudan ABD tarafından fonlanıyor ve doğrudan devletinin politikasını yansıtıyor. Son yıllarda Türkiye’ye yönelik yayınlarını çeşitlendiren VOA, marjinal sol ve PKK’nın siyasi uzantılarına destek veriyor. Yükseliş trendini arttıran Amerika'nın Sesi ayda 500 bin tık alıyor.

4’ü birden hücumda



Medya kuşatmasında bir de koalisyon ortaklıkları var. Hali hazırda Türkçe yayın yapan devlet kanalları BBC (İngiltere), Deutsche Welle (Almanya) ve Voice of America (ABD), aralarına France24’ü (Fransa) de alarak ilginç bir ortaklığa adım attı. 4 yayın organı, Deutsche Welle'nin öncülüğünde “+90” adlı Youtube kanalı kurarak Türkçe içerik üretmeye başladı. 4 kanalın dünyanın başka bir yerinde benzer bir ortaklığı yok.

Peşmerge medyası



Kuzey Irak’taki peşmerge grupları bile Türkiye’de kendine etki alanı yaratmak için Türkçe içerik üretiyor. Irak Kürt Özerk Bölgesel Yönetimi'nin yayın organı Rudaw her dil için farklı içerik ve yayın politikalarıyla dikkat çekiyor. Kürtçe haber içeriklerinde PKK yanlısı ifadeleri sıkça kullanan Rudaw, Türkçe dilinde ürettiği yayınlarda ise PKK ve Kürt milliyetçisi söylemlerini yumuşatarak dillendiriyor. Zaman zaman Türkiye'nin askeri operasyonarına yönelik eleştirilerin ve sivil ölümü iddialarının yer aldığı Rudaw, Türkiye'den ayda yaklaşık 500 bin tık alıyor. Kürt milliyetçiliği ekseninde yayın yapan Kürdistan24 ise Türkiye'nin doğu ve güneydoğu için “Kürt şehirleri” ifadelerini kullanıyor. Kürdistan24'ün sitesi, ayda yaklaşık 450 bin ziyaretçiye ulaşıyor.





Pensilvanya’ya kol kanat gerdi



Türkçe yayın yapan diğer medya kuruluşu ise Euronews. Sözde Avrupa kıtasındaki insanların birbirini daha iyi anlaması amacıyla ortaya çıkan Euronews, zaman içerisinde bunun tam tersi bir pozisyonda yer aldı. Gezi komplosunu kışkırtıcı yayınlarıyla hafızalarda yer eden Euronews, ardından 17-25 Aralık kumpasları sırasında tercihini Pensilvanya’dan yana kullandı. Web sitesinden Türkçe yayınlarını sürdüren Euronews, ziyaretçi sayısını sürekli arttırıyor. Nisan ayında Euronews'in Türkçe sitesi 3 milyon 850 bin ziyaretçiye ulaştı.

Prens Selman

Selman'ın Truva atı



Türkiye’yi çevreleyen ağın en yeni üyesi Suudi Arabistan sermayeli İngiliz yayın organı ‘The Independent'. Suudi Veliaht Prens Selman’ın kontrolündeki Saudi Resarch and Marketing Group (SRMG) bünyesindeki Media Arabia'nın yaptığı lisans anlaşmasıyla “Independent Türkçe” yayına başladı. Beklendiği gibi kendini muhalif olarak konumlandırdı. Sitenin yazar kadrosu içesinde Türkiye karşıtı kışkırtıcı yorum ve haberleri ile tanınan Robert Fisk de var. Suudi paravan şirketi SRMG'nin resmi web sitesine girildiğinde Suudi Arabistan bayrağı ve Kral Abdullah'ın görselleri öne çıkıyor. Independent Türkçe haber sitesinin aylık ziyaret sayısı yaklaşık 970 bin oldu.

YPG/PKK destekçisi Al-Awsat



Suud sermayeli SRMG’ye bağlı Al-Awsat da Türk okuyuculara hitap etmek için Şarkul Avsat adıyla yayın hayatına başladı. Şarkul Avsat'ın haber içeriklerinde FETÖ için “Gülen Hareketi” ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG için ise, “Ankara’nın PKK’nın bir uzantısı olarak gördüğü Halk Koruma Birlikleri (YPG)” ifadesini kullanıyor olması dikkat çekiyor. İçerikler açısından daha zayıf olan Şarkul Avsat'ı ayda 200 bin kişi ziyaret ediyor.

Firari FETÖ’cü Yavuz Baydar

BAE’nin taşeronu FETÖ’cüler



Türkiye’de kurmaya çalıştığı ajan ağı geçtiğimiz günlerde deşifre olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) FETÖ’cü taşeronlar üzerinden enformasyon savaşına girdi. BAE, “Al-Arab Publishing House” adlı şirket üzerinden çoğunluğunu FETÖ’cülerin oluşturduğu, yayın yönetmenliğini ise firari Yavuz Baydar’ın yaptığı Ahval News’i fonluyor. Firari FETÖ’cüler de Ahval’in BAE tarafından fonlandığını sık sık zikrediyor. İngiltere merkezli şirketin çatısı altında Al-Arab Gazetesi, The Arab Weekly, Al Jadeed ve Middle East Online da sık sık Türkiye’yi hedef alan yayınlara imza atıyor. Ahval'in haber sitesinin Türkiye'de engelli durumda olmasına rağmen farklı ülkelerden 840 bin kişi her ay siteyi ziyaret ediyor. Siteye en çok erişim yüzde 25 ile Türkiye'den sağlanırken ikinci sırada ise yüzde 20 ile ABD'nin bulunması dikkat çekti.





Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, Körfez Haber adlı medya ağını yönetiyor.

Zayid'e rapor veriyor



BAE’nin diğer Truva atı ‘Körfez Haber.’ Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Haitham El-Zobaidi'nin her ay Muhammed bin Zayid El Nahyan'ın ofisini ziyaret ettiği ve aylık raporlar sunarak direktif aldığı iddia ediliyor. Dubai merkezli Körfez Haber (Gulf News) BAE’nin denetimindeki bir başka medya kuruluşu. Gulf News’in bağlı olduğu holdingin başında BAE bürokrasisi ve bakanlıklarında görev yapmış isimler bulunuyor. Türkçe yayın yapan “korfezhaberi.com”un holdingle bağlantısı olabileceği iddia ediliyor.