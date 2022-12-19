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İSTANBUL

Kürtler hiçbir zaman sorun olmadı

Demokrasi Birliği Derneği (DEMBİR-DER) ve Demokrasi Birliği Vakfı (DEMBİR-VAK)’ın düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Kürtler” adlı programda geçmişten bu güne Kürt meselesi konuşuldu. Panele konuşmacı olarak DEM-BİR DER Başkanı Mehmet Metiner, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdurrahman Babacan katıldı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Kürtler hiçbir zaman sorun olmadı
“Türkiye Yüzyılında Kürtler” adlı programda geçmişten bu güne Kürt meselesi konuşuldu.

Demokrasi Birliği Derneği (DEMBİR-DER) ve Demokrasi Birliği Vakfı (DEMBİR-VAK)’ın düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Kürtler” adlı programda geçmişten bu güne Kürt meselesi konuşuldu. Panele konuşmacı olarak DEM-BİR DER Başkanı Mehmet Metiner, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdurrahman Babacan katıldı. DEMBİR-DER Başkanı Metiner ise Kürt’ün, Türk’ün, Alevi’nin, Sünni’nin eşit olduğunu vurguladı. Metiner, “Kürtler bu ülkede ne Selçuklu’da ne Osmanlı’da hiçbir zaman bu ülkede sorun olmadı. Ama bazıları Kürtleri bu ülkede sorun olarak gördüler. Kendileri gibi düşünmeyenleri, değiştirilmesi dönüştürülmesi gereken bir sürü olarak gördüler. Eski Türkiye yok artık demokratik bir cumhuriyet var” dedi.

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