Kurtulmuş başkan adaylarında aradıkları özellikleri açıkladı

Balıkesir’de partisinin genişletilmiş danışma meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Mütevazi, adil, ehliyet sahibi, liyakat sahibi ve millete sadakat sahibi insanlardan adaylarınızı seçeceksiniz. Belediye başkan adaylarınızı, meclis üyesi adaylarınızı tüm Balıkesir parmak ile gösterecek" dedi.

Balıkesir AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımı ile gerçekleşti. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Aslında il kongresi yapar gibi il danışma meclisi yapıyor olmamız yerel seçimlere ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor. AK Parti bir dava hareketidir. Biz, sadece seçimden seçime çalışan bir parti değiliz. AK Parti, milletin geçmişle bağıdır. Siz Marmara Adası’ndan, Kepsut’tan, Balya’dan gelirken, sadece bir siyasi parti toplantısına gelmiyorsunuz. Bir davayı omuzlanmış olarak buraya geliyorsunuz.

"AK Parti yerli ve milli bir partidir"

Bir medeniyet hareketi olarak Türkiye’nin kökleri ile buluşma mücadelesinin adı olarak AK Parti’nin bazı özellikleri vardır.AK Parti, yerli ve milli bir partidir. AK Parti, başkalarının gösterdiği istikamette ilerleyen bir parti değildir. AK Parti, milli bağımsızlık üzerine hareket eden bir partidir. Her türlü manipülasyonlara rağmen AK Parti bağımsızlıktan vazgeçmez. Biz yalnızca bu millete bağlıyız.

"Kimsenin önünde diz çökmeyiz"

Kimsenin önünde diz çökmeyiz. Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünden tüm dünyaya seslendi. Orada dünyaya ders verdi. Orada egemen güçlere meydan okudu. ’Bu dünyayı yönetmek 7 milyar insanın hakkıdır’ dedi. Önceki dönemleri hatırlayın. Türkiye, dünyada olup bitene seyirci kalmıyor. Dünya, 3 mülteci geldiği zaman korkudan ayakları titriyor. Biz insani diplomasi üzerinden dünyaya ders vermeye devam ediyoruz. AK Parti, millete güvenen bir siyasi partidir. Bizim milletten başka güveneceğimiz yer yoktur. Başkaları, darbelerle millet iradesine ipotek koymak isterler" dedi.

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"Bugün mecliste başörtülü milletvekilimiz var"

Kurtulmuş, 28 Şubat’a değinerek, “Kimisi sağdan, kimisi soldan. En son 15 Temmuz’da bu hainler milletin verdiği iktidarı gasp etmeye çalıştı. Bu millet, tankın önüne çıplak yatan kahramanlar ordusudur. Bu millet, uçaklara karşı bulunduğu binalardan taş atabilen cesur insanların ordusudur. 28 Şubat’ı hatırlayın üniversitelerin önünde bir metre başörtüsü yüzünden 17-18 yaşındaki kız çocuklarını dışarı attılar. Rahmetli Erbakan’ı, Recep Tayyip Erdoğan’ı 28 Şubat’ın patronları siyasi yasaklı hale getirdiler. Bu siyasi hareketin temsilcileri, Allah’a çok şükür yürüyerek yoluna devam etti. Kim kazandı? Bende o zaman doçenttim. 1 öğrenciye tahammül edemediler, 1 hemşireye tahammül edemediler. Kim kazandı? Bu millet kazandı. Dün tahammül edemediler, bugün mecliste başörtülü milletvekilimiz var" şeklinde konuştu.

Aday kriterlerini açıkladı

AK Parti'deki aday belirleme kriterlerini 5 ana başlıkta topladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Bu seçim, partinin adayları değil, adayların partiyi taşıdığı bir seçim olacak. Bu özelliklerimizden birisi adaylarımızın tevazu sahibi olması olacaktır. Yani vatandaşın sofrasına dizini kırıp oturmasını bilen, vatandaşla tüm meseleleriyle ilgilenen, kibirli bir şekilde yukarıdan bakarak dolaşan değil halkın arasında her tarafta var olan adaylarla bu süreçleri yürüteceğiz. Adaylarımızın adalet duygusunun güçlü olmasına bakacağız. Yani eşini, dostunu, hısımını, akrabasını kollayan değil; köylüsünü, hemşehrisini değil gerçekten liyakatlı olanları bir şekilde ortaya çıkarabilecek yerel yöneticileri bulup çıkaracağız. Sadece başkan adaylarımız da demiyorum, meclis üyesi adaylarımızın ve bütün bu seçimde adaylarımızda bu kriterleri arayacağız. Ayrıca mutlaka ehliyet sahibi olması, işini en iyi şekilde yapabilecek bilgiye ve tecrübeye sahip olması, liyakat sahibi ve sadakat sahibi olması, aradığımız en önemli özelliklerden" dedi.

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"Yerel seçimlerde şaha kaldıracağız"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ise, 24 Haziran seçimlerinde zaferin gençlerin ve kadınların olduğunu söyledi. Demiraslan, "24 Haziran’da ayağa kaldırdığımız Balıkesir’i yerel seçimlerde şaha kaldıracağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Balıkesir’de milletvekili sayımızı 4’den 5’e çıkardık. Bu başarı sizlerindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olduk. 'Balıkesir Maşallah 24 Haziran’da ayağa kalktınız' dedi. Devamında da 'İnşallah yerel seçimlerde de daha güzelini yapacağınıza inanıyorum’ diyerek yeni bir görev yükledi. İl Başkanımızla beraber söz verdik. Yerel seçimlerde daha iyisini yapacağız dedik. Hedefimiz 20 ilçenin tamamını ve büyükşehri alacağız inşallah" açıklamasında bulundu.

Toplantının sonunda Numan Kurtulmuş’a Balıkesir’in ünlü 'Yağcıbedir Halısı' hediye edildi.

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