Kurtulmuş: Türk tarihini bir bütün olarak ele almalıyız

"Bu büyük mücadelenin kahramanlarından, öncülerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere bu büyük mücadelede emeği geçen her bir ferdi minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Böylesine önemli tarihi bir günü bir kez daha idrak ederken müsaadenizle tarih okumaları bakımından iki önemli hususu sizlerin huzurunda ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi, tabi ki böylesine mükemmel, böylesine mübarek bir zaferi kutlayacağız, anacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Bu anma, bu tarihi olayları hatırlama, sadece tarihin sayfalarını okuma ya da tarihin bir kitabını okumak gibi telâkki edilmemelidir. Bu aynı zamanda, 30 Ağustos'tan, Zafer Bayramı'ndan ve milletimizin milli kurtuluş mücadelesinden çıkartacağımız dersleri de gözden geçirmek için bizim için değeli bir fırsattır. Evet, fevkalade önemli bir zaferin yıl dönümündeyiz, buradan dersler çıkaracağız ve aldığımız derslerle ileriye doğru daha güçlü bir ülke olarak, daha büyük bir millet olarak yürüyüşümüze devam edeceğiz"