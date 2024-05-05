Kurtulmuş'tan Albayrak'a taziye ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, valideleri Hacı Gülbeyaz Albayrak’ı Hakk’a uğurlayan Albayrak Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Dün öğle saatlerinde Albayrak Grubu'nun Topkapı’daki genel merkezine gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak karşıladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Albayrak ailesine baş sağlığı dileyerek, merhume Hacı Gülbeyaz Albayrak’a Allah’tan rahmet temennisinde bulundu. Albayrak ailesi de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 5-9 Mayıs'ta Meksika ve Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, söz konusu ülkelerle ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alınacak; küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Kurtulmuş, Meksika'nın başkenti Meksiko'da MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak, ikili temaslarda bulunacak. Meksika ziyaretinin ardından Küba'ya geçecek olan Kurtulmuş, başkent Havana'da Küba Meclis Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile ikili görüşme gerçekleştirecek.