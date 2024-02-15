Kurultay tahkimatı başladı

CHP’nin kupon belediyelerine kendi adaylarını göstererek, muhtemel kurultay öncesi önemli bir güç elde eden İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısızlığı Kılıçdaroğlu’na mal ettiği gibi 31 Mart’taki olası başarısızlığı da kontrolündeki medya üzerinden Özgür Özel’e mal etme çalışmalarına başladı.

Kılıçdaroğlu’nun kaderini yaşamaktan endişe eden Özgür Özel cephesi de olası kurultay için İmamoğlu’na karşı hamle arayışı içine girdi. Yaşananları izlemeyi tercih eden Kılıçdaroğlu da 31 Mart’taki başarısızlığı dört gözle bekliyor. İmamoğlu’nun adaylar üzerinden belediyeleri yağmaladığını belirten CHP’li kaynaklar, bu durumun 31 Mart’tan sonraki muhtemel kurultay için yapılan tahkimat olduğunu söyledi. Kasım ayında yapılan kurultayda genel başkan seçilen ancak bir türlü liderliğini kabul ettiremeyen Özel ise İmamoğlu’nun belediyelere tahkimat yaparak kurultay hesapları yapmasından ötürü karşı hamle arayışı içine girdi.