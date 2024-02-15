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Kurultay tahkimatı başladı

Kasım ayında yapılan kurultaydan sonra İmamoğlu, Özel ve Kılıçdaroğlu olarak 3 parçaya bölünen CHP, 31 Mart’tan umudu kesti. CHP’de, yerel seçimden çok 1 Nisan’dan gündeme gelmesi beklenen kurultay hesapları yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:57 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’nin kupon belediyelerine kendi adaylarını göstererek, muhtemel kurultay öncesi önemli bir güç elde eden İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısızlığı Kılıçdaroğlu’na mal ettiği gibi 31 Mart’taki olası başarısızlığı da kontrolündeki medya üzerinden Özgür Özel’e mal etme çalışmalarına başladı.


BELEDİYELERİ YAĞMALIYOR

Kılıçdaroğlu’nun kaderini yaşamaktan endişe eden Özgür Özel cephesi de olası kurultay için İmamoğlu’na karşı hamle arayışı içine girdi. Yaşananları izlemeyi tercih eden Kılıçdaroğlu da 31 Mart’taki başarısızlığı dört gözle bekliyor. İmamoğlu’nun adaylar üzerinden belediyeleri yağmaladığını belirten CHP’li kaynaklar, bu durumun 31 Mart’tan sonraki muhtemel kurultay için yapılan tahkimat olduğunu söyledi. Kasım ayında yapılan kurultayda genel başkan seçilen ancak bir türlü liderliğini kabul ettiremeyen Özel ise İmamoğlu’nun belediyelere tahkimat yaparak kurultay hesapları yapmasından ötürü karşı hamle arayışı içine girdi.


#politika
#CHP
#kurultay
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