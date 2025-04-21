Kuruyan Vasgirt Deresi yağmur ve kar sonrası akmaya başladı

Erzincan'da bu yıl kış aylarında yoğun yağan karların bahara merhaba dediğimiz günlerde erimeye başlaması kuruyan derelerin coşmasına neden oldu.

Işıkpınar Mahallesinden başlayarak Kavakyolu Mahallesi arasından geçen ve Karasu Nehri'ne kadar uzanan toplam uzunluğu 10,5 kilometre olan Vasgirt Deresi de (Işıkpınar Deresi) suya kavuştu.