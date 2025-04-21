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Kuruyan Vasgirt Deresi yağmur ve kar sonrası akmaya başladı

Kuruyan Vasgirt Deresi yağmur ve kar sonrası akmaya başladı

08:1721/04/2025, الإثنين
IHA
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Vasgirt Deresi
Vasgirt Deresi

Erzincan'ın Kavakyolu semtinden geçen kuru dere, yağmur yağışı ve karların erimesiyle suya kavuştu.

Erzincan'da bu yıl kış aylarında yoğun yağan karların bahara merhaba dediğimiz günlerde erimeye başlaması kuruyan derelerin coşmasına neden oldu.


Işıkpınar Mahallesinden başlayarak Kavakyolu Mahallesi arasından geçen ve Karasu Nehri'ne kadar uzanan toplam uzunluğu 10,5 kilometre olan Vasgirt Deresi de (Işıkpınar Deresi) suya kavuştu.


Vasgirt Deresinden adeta sel gibi su akarken derenin içerisinde biriken pisliği de temizledi.



#vasgirt deresi
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