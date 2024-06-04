Küskün ve gençlere yakın markaj

AK Parti’nin, “31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin statükocu bir parti olmadığını ve asla olmayacağını söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönümüz de yüzümüz de aydınlığa, özgürlüğe ve demokrasiye dönüktür. Türkiye’nin geleceği de daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlüktedir. Yeni ve sivil anayasanın inşallah bunun lokomotifi olacağına inanıyoruz. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz.”