Küskün ve gençlere yakın markaj

Kısa dönemde “Türkiye Buluşmaları” başlatacak olan AK Parti, bunu ekim ayında tamamlayacak. Bu buluşmalar AK Parti’nin gelecek yıl ekim ayında planlanan büyük kongresine altlık oluşturacak.
DİP DALGAYA ÖNLEM
AK Parti kampında teşkilatın yenilenmesi de gündeme geldi. AK Parti, yapay zekayı teşkilatlanmada kullan-maya hazırlanıyor. Kampta 2028 seçimlerine ilişkin hedefler de konuldu. Buna göre e-teşkilat modelini kuracak olan AK Parti, partiye katılım yollarını çeşitlendirmeye gidecek. Geniş istişare ağı üzerinde çalışacak olan AK Parti, Türkiye’deki sosyal dönüşümü yakın takibe alarak dip dalgaları yakalamak için önlemler geliştirecek.
7 MİLYON GENÇ
Özellikle son seçim tercihini başka partilerden yana kullanan seçmeni kazanmanın yolu aranacak. 2023 seçiminde seçmenlerin yüzde 52,44’ünü gençler oluşturuyordu. Genç seçmen sayısı 2028’de yüzde 65’e çıkacak. AK Parti bu hususta çalışmalar yapacak. Buna göre 2028’de 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak. Üniversite ve mahalle çalışmaları için özel ekipler kurulup Türkiye’nin nereden nereye geldiği anlatılacak ve yeni projeler ilk ağızdan gençlerle paylaşılacak.