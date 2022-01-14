Gündem Kusurlu eşe nafaka yok
YEREL GÜNDEM AMASYA

Kusurlu eşe nafaka yok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında daha ağır kusurlu bulunan eşe nafaka verilmesinin kanuna aykırı olduğuna kanaat getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kusurlu eşe nafaka yok
Kusurlu eşe nafaka yok.

Amasya Merzifon'da yaşayan bir çift boşanma kararı aldı. Ayrılığın ardından kadın, eski eşine nafaka, eşi ve eşinin babasına da tazminat davası açtı. Boşanma davasında daha kusurlu bulunan eşe nafaka verilmesi yargıtay tarafından kanuna aykırı bulundu.

Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya baktı. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davacı kadının tazminat talebini reddetti.

Mahkeme kadının 250 bin nafaka ödemesine karar verdi

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, davalı tarafın talebi üzerine kararın kesinleşmesinin ardından kanun yararına bozma isteminde bulundu.

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kanun yararına bozma istemini görüştü. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı sonuca etkili olmamak üzere bozdu. Yerel mahkeme kararına göre kadının kusurlu davranışları nedeniyle eşlerin boşanmasına hükmedildiği belirtilen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesine göre nafakaya hak kazanmak için kişinin daha ağır kusurlu olmaması gerektiği kaydedildi.

Kusurlu eş nafaka alamaz

Kararda kanuna göre kadına nafaka verilmesi kararının hatalı olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi: Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
GÜNDEM
Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Kırıkkale'de bir vatandaş ambulansla yarışmak için çağrı merkezini aradı
GÜNDEM
Kırıkkale'de bir vatandaş ambulansla yarışmak için çağrı merkezini aradı

Dini nikahla evlendiği kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti
GÜNDEM
Dini nikahla evlendiği kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti
Korkutan yangın

Korkutan yangın

​Ünlü dizinin çekildiği bina alevlere teslim oldu.
Dünyada ilk yüzen çiftlik

Dünyada ilk yüzen çiftlik

İnekler burada günlük 25 kilo süt veriyor.
Enerji fonuylaherkes kazanacak

​Kurulacak enerji fonu vatandaşların birikimlerini değerlendirmeleri için çözüm olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde duyurdu.

Dışişlerinden Ermenistan açıklaması: Normalleşme müzakereleri ön şartsız sürecek

Boğaz turkuvaza büründü

Boğaz turkuvaza büründü

'Denizin rengi böyle daha güzel görünüyor'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.