Kusurlu eşe nafaka yok.

Amasya Merzifon'da yaşayan bir çift boşanma kararı aldı. Ayrılığın ardından kadın, eski eşine nafaka, eşi ve eşinin babasına da tazminat davası açtı. Boşanma davasında daha kusurlu bulunan eşe nafaka verilmesi yargıtay tarafından kanuna aykırı bulundu.

Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya baktı. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davacı kadının tazminat talebini reddetti.

Mahkeme kadının 250 bin nafaka ödemesine karar verdi

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, davalı tarafın talebi üzerine kararın kesinleşmesinin ardından kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kanun yararına bozma istemini görüştü. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı sonuca etkili olmamak üzere bozdu. Yerel mahkeme kararına göre kadının kusurlu davranışları nedeniyle eşlerin boşanmasına hükmedildiği belirtilen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesine göre nafakaya hak kazanmak için kişinin daha ağır kusurlu olmaması gerektiği kaydedildi.

Kusurlu eş nafaka alamaz

Kararda kanuna göre kadına nafaka verilmesi kararının hatalı olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi: Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

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