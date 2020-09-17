Kütahya'da ele geçirildi: Bir milyon dolarlık banknotun sınırlı sayıda bastırılan paralardan olduğu tahmin ediliyor

“Rahmetli dedem başlamış 1960'lı yıllarda. Daha sonra babama devretmiş. Babamda vefat ettikten sonra bu koleksiyon bana kaldı. Ben devam ettirmeye başladım. Yaklaşık 50 ülkenin parası var. O ülkelerin tedavülden kalkan paraları da var, hala kullanılan paraları da var. Bizim Türk liralarının tedavülden kalkan paraları var. Yaklaşık olarak 50 ülkenin binlerce madeni ve kağıt parası mevcut. Mesele Türkiye'de önceden kullanımda olan eski delikli madeni paralarımız var. Delikli kuruşlar önceden bu paralar darphane de basılırken hesaplama yapmışlar. 1 kuruş 2.5 kuruşa mal oluyormuş. Paranın üzerinde değeri azaltmak ve maliyeti azaltmak için delme işlemi yapmışlar. Bu sayede paranın üretim değerini azaltmaya çalışmışlar. Bu koleksiyonun maddi değeri muhakkak var. Ama bu koleksiyonun manevi değeri bizde daha fazla. Ben buna ata mirası diyorum. O yüzden satmayı düşünmüyorum.