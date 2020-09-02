Kütahya’da ’ava çıktığı sırada ’Lahit mezar’’ buldu: Mezarın içi boş çıktı

Hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ’’Lahit mezar’’ bulundu.

Edinilen bilgiye göre ava çıkan İsmail Elmacı isimli vatandaş, Kütahya'nın Emet Akpınar Mahallesi Makıfça mevkiinde boş bir lahit mezar gördü. Üzeri çalılarla kaplanmış lahit mezarı gören Elmacı, jandarma ekiplerine haber verdi.

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Hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ’’Lahit mezar’’ bulundu.

Lahit mezarın götürülmesi için haber verildi

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde, lahit mezarın bulunduğu mevkiye 100 metre mesafede bir lahit mezar kapağı daha buldular.

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İçi boş olan lahit mezar, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınırken, Lahit mezarın bölgeden götürülmesi için Kütahya müze yetkililerine haber verildiği bildirildi. Lahit mezarın bulunduğu yere kepçe ile taşındığı ve üzerinin çalılarla örtülerek gizlendiği içinin boş olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ’’Lahit mezar’’ bulundu.

Hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ’’Lahit mezar’’ bulundu.

Hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ’’Lahit mezar’’ bulundu.