Kütahya'daki Porsuk Barajı'nda balık ölümleri endişelendirdi

Porsuk Barajı'nda su seviyesinin düşük olduğu ve baraj suyunun yaklaşık 17 metre çekildiği tespit edildi. Arazi ve suda, kimyasal atık kaynaklı koku saptanmadı.

Kütahya merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sofça Köyü yakınlarında bulunan Porsuk Baraj Gölü'nde ölü balıkların karaya vurması, çevrede endişe yarattı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde inceleme yaparak, ölü balıklar ile sudan numune aldı.

Porsuk Barajı'nda su seviyesinin düşük olduğu ve baraj suyunun yaklaşık 17 metre çekildiği tespit edildi. Arazi ve suda, kimyasal atık kaynaklı koku saptanmadı.

DHA

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini, suyun renginde kimyasal atığa dayalı bir değişimin gözlenmediğini bildirdi. Yetkililer, ölen balıkların bir ile 5 santim boylarında küçük balıklar olduğunu ifade etti.

Porsuk Barajı’nda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ikinci bir inceleme yapılırken, su seviyesinin mevsimsel sıcaklığa bağlı olarak düştüğü, ani sıcaklık değişimi nedeniyle baraj suyunun kara seviyesinden 17 ile 30 metre arasında çekildiği kaydedildi.

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DHA

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunları söyledi:

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