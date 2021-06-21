Gündem Kütahyada yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı
KÜTAHYA

Kütahya'da yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Simav Dağardı yolunun Hasanören ve Külcü köyü arasındaki yolun kapanmasına neden olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Kütahya haberleri: Yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı
Bir süre ulaşıma kapanan Simav-Dağardı yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma tekrar açıldı.

Yoğun yağış sebebiyle köy yolları, yerleşim yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Yağışın başladığı ilk andan itibaren Kütahya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları, Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Bir süre ulaşıma kapanan Simav-Dağardı yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma tekrar açıldı.

Yoğun yağış sebebiyle köy yolları, yerleşim yerleri ve tarım arazileri zarar gördü.
İHA
Yoğun yağış sebebiyle köy yolları, yerleşim yerleri ve tarım arazileri zarar gördü.

Özel İdare Müdürlüğü, AFAD ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy yollarındaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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