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KÜTAHYA

Kütahya Otogarı'ndaki aşıya davete ceza yok

Kütahya Otogarı'nda kurulan Kovid-19 aşı alanında vatandaşları aşı olmaya "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırarak davet eden sağlık personeli için ceza uygulanmamasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durumun olmadığını söylemişti.

Haber Merkezi Diğer
Kütahya Otogarındaki aşıya davete ceza yok
Sağlık personelinin, vatandaşları aşı olmaya davet ettiği anlar.

Kütahya Otogarı'nda kurulan Kovid-19 aşı alanında görevli bir sağlık personeli, vatandaşları aşı olmaya "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırarak davet etmişti.

Kütahya Otogarı’nda aşı daveti: Sinovac Sinovac Biontech Biontech
OYNAT 00:19
Kütahya Otogarı’nda aşı daveti: Sinovac Sinovac Biontech Biontech
Kütahya Otogarı'nda kurulan Kovid-19 aşı alanında görevli bir sağlık personeli, vatandaşları aşı olmaya 'Sinovac Sinovac, Biontech Biontech' diye bağırarak davet etti.

Personele idari soruşturma başlatıldı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, o anların görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personelle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Savunması alındı ceza uygulanmayacak

Sağlık personelinin idari soruşturmasının tamamlandığını duyuran Kütahya Sağlık Müdürlüğü, yazılı savunması alınan personele ceza uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Koca: Soruşturmaya gerek yok

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" yorumunda bulunmuştu.

Kütahya otogarında ilginç aşı daveti: İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
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Kütahya otogarında ilginç aşı daveti: İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
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