Kütahya Valisi Çelik'ten orman yangını açıklaması: Bölgeye 28 helikopter 5 uçak yönlendirildi

Kütahya’nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

İHA

Yangınla mücadele çalışmaları kapsamında 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.



İHA

Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

İHA

Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

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İHA

Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” dedi.

FOTOĞRAF 7 Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.<br><br> Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.<br><br> Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.<br><br> Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, \"Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor\" dedi.<br><br> Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu ve havadan müdahalenin gerçekleştirildiği vurguladı.<br><br> Küreci köyü tahliye ediliyor<br><br>Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi. <br><br> Kütahya'da orman yangını büyüyor: Bir köy tahliye ediliyor Kütahya Emet'te orman yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.

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