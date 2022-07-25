Gündem Kütahya Valisi Çelikten orman yangını açıklaması Bölgeye 28 helikopter 5 uçak yönlendirildi
KÜTAHYA

Kütahya Valisi Çelik'ten orman yangını açıklaması: Bölgeye 28 helikopter 5 uçak yönlendirildi

Kütahya’nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Kütahya Valisi Ali Çelik “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kütahya Valisi Çelikten orman yangını açıklaması: Bölgeye 28 helikopter 5 uçak yönlendirildi
Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Kütahya’nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

İHA

Yangınla mücadele çalışmaları kapsamında 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

İHA

Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

İHA

Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

İHA

Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” dedi.

Kütahya'da orman yangını büyüyor: Bir köy tahliye ediliyor
FOTOĞRAF 7
Title
Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.<br><br>
Title
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.<br><br>
Title
Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.<br><br>
Title
Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, \"Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor\" dedi.<br><br>
Title
Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu ve havadan müdahalenin gerçekleştirildiği vurguladı.<br><br>
Title
Küreci köyü tahliye ediliyor<br><br>Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı.
Title
Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi. <br><br>
Kütahya'da orman yangını büyüyor: Bir köy tahliye ediliyor
Kütahya Emet'te orman yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.


Yolcularıncanını hiçe saydı

Yolcuların
canını hiçe saydı

​Arızalı otobüs ile kilometrelerce yol kat etti.
İzinsiz giripmahsur kaldılar

İzinsiz girip
mahsur kaldılar

15 kişi dokuz saat sonra kurtarıldı.
45 haneliköy boşaltıldı

45 haneli
köy boşaltıldı

Kütahya'daki ​yangına 33 hava aracı ile müdahale.

​Amerika PKK'lılar için yasta.
Aynı aileden<br>14 kişi zehirlendi

Aynı aileden
14 kişi zehirlendi

​Kızılırmak'tan su içtikten sonra fenalaştılar.

​İran'da Urmiye Gölü'ndeki kuraklık Van ve Hakkari'yi tehdit ediyor.

​Tahıl Koridoru Anlaşması Türkiye'ye yeni kapılar açacak.

​Hainlere yer açmak için eğitim görünümlü işkence yaptılar.

​Anne babalar 'çocuk kıyafeti' bulamamaktan şikayetçi.

​Ayasofya hasretiyle milyonlar gitti.
Yıldızlara buradan bakın

Yıldızlara buradan bakın

​Kümbet Yaylası yıldız fotoğrafçılığı için bulunmaz nimet.

Galatasaray'ı galibiyete taşıdı

Galatasaray'ı galibiyete taşıdı

​Sarı kırmızılılar hazırlık maçında yeni transferinin golüyle kazandı.

Erdoğan: Güney sınırlarımızı terörden temizlemekte kararlıyız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.