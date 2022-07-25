Kütahya Valisi Çelik'ten orman yangını açıklaması: Bölgeye 28 helikopter 5 uçak yönlendirildi
Kütahya’nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Kütahya Valisi Ali Çelik “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” diye konuştu.
Kütahya’nın Emet’in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Yangınla mücadele çalışmaları kapsamında 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, “İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz” dedi.
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Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, “OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak” dedi.