Kütahya Valisi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız Kütahya Valisi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız Kütahya Valisi Ali Çelik, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu. Çelik, "Çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Tüm tedbirlere rağmen Kütahya'da ekim ayında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Genç vatandaş sayısında da arzu etmediğimiz bir yükseliş içerisine girdik'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 05 Kasım 2020, 14:55 Son Güncelleme: 05 Kasım 2020, 15:08 AA