Gündem Kütahyada ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
KÜTAHYA

Kütahya’da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir girişinde yapılan yol kontrollerinde bir şüphelinin ayakkabısı içinde uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kütahya’da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu

Kütahya’da yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir girişindeki yol kontrol noktasında M. A. isimli şüpheliye ait torbada bulunan bir çift ayakkabıdan birinin içerisine zulalanmış 63.62 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
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Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
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Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı.
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Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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