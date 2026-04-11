Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya’da durdurulan araçta el bombası bulundu: Antalya’daki saldırı planı deşifre edildi

16:3611/04/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Daltonlar suç örgütü ile bağlantılı 2 şüphelinin aracında el bombası ele geçirildi
Kütahya’da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin bulunduğu araçta kapı döşemesinin altına gizlenmiş el bombası ele geçirildi. ‘Daltonlar’ suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin, saldırı yapma amacıyla Antalya’ya gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen 34 FYM 892 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada sağ kapı döşemesinin altına gizlenmiş bir kutu içerisinde el bombası ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler İ.E. ve A.Y. gözaltına alındı.

Antalya'da saldırı planı deşifre edildi

Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin suç örgütü ‘Daltonlar’ ile bağlantılı oldukları ve İstanbul’dan Antalya’ya giderek bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E. ve A.Y. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


#Daltonlar
#suç örgütü
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMURA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ: Memur maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL olacak?