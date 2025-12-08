'Daltonlar' suç örgütüne ilişkin yeni iddianame ortaya çıktı: 15–18 yaş arası gençleri hedef alıyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in yaptığı “Daltonlar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 34 suça sürüklenen çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını tamamladı. İddianamede, örgütün özellikle 15–18 yaş arasındaki gençleri sistemli şekilde hedef aldığı, ailevi sorunlar veya bağımlılık problemi yaşayan çocukların örgüte daha kolay dahil edildiği belirtildi.
Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 1456 sayfalık iddianamede, 1 kişi "ölen", 2 kişi "mağdur", 27 kişi "müşteki", 34 kişi ise "suça sürüklenen çocuk" olarak yer aldı.
İddianamede, Gökdemir'e bağlı hareket eden grubun "Barış Boyun suç örgütü" adına çok sayıda "silahlı saldırı", "kasten öldürme" ve "yağma" eylemlerini gerçekleştirmesi üzerine basın yayın organlarında çokça adından söz ettirmeye başladığı, kamuoyunda "Daltonlar suç örgütü", "Daltonlar çetesi" ve "motosikletli çete" gibi isimlerle nitelendirildikleri belirtildi.
Elebaşı Gökdemir'in 2024 yılında Boyun'dan ayrıldığını sosyal medyadan paylaştığı aktarılan iddianamede, suç örgütünün işleyişine ve hiyerarşik yapısına yer verildi.
Çocukları hedef alıyorlar
İddianamede, örgütün cebir ve şiddet kullanarak halk ile hasım oldukları silahlı suç örgütü üyelerini sindirmek, hakimiyet sürdükleri bölgede nam yapmak, korkulan güç haline gelmek, İstanbul'da silah ticareti, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, para karşılığında adam öldürme, yaralama ve yağma suçlarını tek elden yürütmek gibi amaçlarının olduğu kaydedildi.
Örgüte müzahir sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar, müşteki ve şüpheli ifadeleri, yakalanan şüphelilerin telefonlarında tespit edilen örgütsel yazışma ve görseller, ikrar içeren şüpheli savunmaları da iddianamede aktarıldı.
Suça sürüklenen çocukların örgütteki konumlarının anlatıldığı iddianamede, Beratcan Gökdemir'in örgütün elebaşı ve kurucusu, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz, Sinan Memi, Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir'in ise örgüt yöneticisi olduğu bildirildi.
İddianamede, elebaşı Gökdemir ile örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerinden yaşı büyük olanlar hakkında İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava dosyası bulunduğu belirtilerek, bu dava ile suça sürüklenen çocuklar hakkında açılan dava dosyasının birleştirilmesi konusunda takdirin mahkemede olduğu ifade edildi.
Ne olmuştu?
Başsavcılık, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, elebaşılığını Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğunu bildirmişti.
Açıklamada, şunlar kaydedilmişti: