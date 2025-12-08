'Daltonlar' suç örgütüne ilişkin yeni iddianame ortaya çıktı: 15–18 yaş arası gençleri hedef alıyorlar

Örgütün, bilinen yerleşik yeraltı suç örgütlerinden insan kaynağı, örgütlenme ve suç yöntemleri bakımından belirgin farkları olduğu ifade edilen iddianamede, örgüt üyelerinin 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçildiği, özellikle 15-18 yaş aralığında olan ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar veya uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere örgüt üyeleri tarafından ulaşılmasının daha kolay olduğu, kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçüklerin para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol seçtiği vurgulandı.