İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 47 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul ve Türkiye genelinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren maskeli kişilerce, başta çalıntı araç veya motosiklet ile "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "yağma" ve "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama" eylemlerini gerçekleştiren suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İtalya'da cezaevinde olan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan B.B. ile son döneme kadar beraber hareket ettiği ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan ve Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen B.C.G. ile yurt dışında firari U.C.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.