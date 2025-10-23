Yeni Şafak
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 47 zanlı yakalandı

10:5223/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
AA
İstanbul'da, elebaşılığını B.B, B.C.G. ve U.C.G'nin yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul ve Türkiye genelinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren maskeli kişilerce, başta çalıntı araç veya motosiklet ile "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "yağma" ve "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama" eylemlerini gerçekleştiren suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İtalya'da cezaevinde olan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan B.B. ile son döneme kadar beraber hareket ettiği ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan ve Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen B.C.G. ile yurt dışında firari U.C.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 47 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin ikamet aramalarında pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 37 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 11 narkotik içerikli hap, 2 hassas terazi, 360 farklı ebatlarda fişek ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, firari şüphelileri aramaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek,
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm suç örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla devam edecektir."
ifadesi kullanıldı.



#Daltonlar
#operasyon
#suç örgütü
