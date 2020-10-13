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Kütahya'da hücre evlerine eş zamanlı operasyon: 11 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Kütahya’da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
Kütahya’da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Ekim'de FETÖ'nün güncel yapılanması ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, "Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu öne sürülen bir kişinin de aralarında olduğu 11 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hücre evlerine eş zamanlı operasyon

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ekim'de yaklaşık iki ay süren çalışma sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda aralarında örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, "Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu şüphesiyle aranan bir kişinin de olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

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