Kütahya’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, bin 100 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 2 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 900 adet bandrolsüz filtre, bin 590 adet bandrolsüz sigara kâğıdı, 5 adet tütün doldurma makinesi ve 1 kilo 250 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.