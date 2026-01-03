Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Kütahya’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Kütahya’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

10:213/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen kaçak tütünler.
Ele geçirilen kaçak tütünler.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, bin 100 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 2 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 900 adet bandrolsüz filtre, bin 590 adet bandrolsüz sigara kâğıdı, 5 adet tütün doldurma makinesi ve 1 kilo 250 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.


Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

#Asayiş
#Kütahya
#Kaçak Tütün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Tarihleri ve İsim Listesi Sorgulama Rehberi