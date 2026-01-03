Kütahya’da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şaphane ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, bin 100 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 2 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 900 adet bandrolsüz filtre, bin 590 adet bandrolsüz sigara kâğıdı, 5 adet tütün doldurma makinesi ve 1 kilo 250 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.