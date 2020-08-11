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Gündem Bir kayıp haberi de Kütahyadan 8 yaşındaki Muhammed Arda için arama çalışmaları başlatıldı
KÜTAHYA

Kütahya'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Arda aranıyor

Bir kayıp haberi de Kütahya'dan: 8 yaşındaki Muhammed Arda için arama çalışmaları başlatıldı

Kütahya'da, evinden çıktıktan sonra gece geç saatlere kadar geri dönmeyen 8 yaşındaki Muhammed Arda Avşar için ailesi Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, Muhammed'i bulmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, Muhammed'i bulmak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Muhammed'i bulmak için çalışma başlattı.

30 Ağustos Mahallesi Süleyman Şah Sokak'ta oturan ailenin oğlu Muhammed Arda Avşar, dün saat 20.30 sıralarında evden çıktı.

Muhammed Arda Avşar

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Gece geç saatlere kadar gelmeyen, çevrede yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Muhammed Arda için ailesi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, Muhammed'i bulmak için çalışma başlattı.

Muhammed Arda için ailesi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Ekipler, evin çevresindeki mobese görüntülerini incelemeye alırken, ormanlık alanda da arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılırmak'a giren kardeşler iki kardeş boğuldu: Babaları kayıp
FOTOĞRAF 7
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Kayseri'de öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Ömer Hacılı Mahallesi'ndeki Kızılırmak'ta üzücü bir olay meydana meydana geldi.
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Akrabalarının düğünü için Kayseri'den Sarıoğlan ilçesine gelen İsmail-Gül Hanım çifti ile çocukları Eyüp ve Azra, düğüne ara verilince gezmek için Kızılırmak kenarına geldi.
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Azra ve Eyüp kardeşler serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda çırpınmaya başladı.
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Çocuklarının boğulduğunu farkeden baba İsmail Çoban da suya girdi. Çocuklarını kurtarmak isteyen baba da çocukları ile birlikte suda kayboldu.
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Annenin feryatlarını duyan vatandaşlar, iki kardeşi sudan çıkararak, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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Eyüp ve Azra, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Suda kaybolan İsmail Çoban'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kızılırmak'a giren kardeşler iki kardeş boğuldu: Babaları kayıp
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Eyüp Çoban (14) ve kardeşi Azra Çoban (10) boğuldu. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba İsmail Çoban (36) ise Kızılırmak'ta kayboldu. Baba Çoban'ın bulunması için çalışma başlatıldı.


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