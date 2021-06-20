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KÜTAHYA

Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, iki köyde dere taştı, sel meydana geldi. Bölgedeki Hasanlar Barajı'ndan tedbir amacıyla bir miktar su boşaltıldı.

Haber Merkezi AA
Kütahyada sağanak nedeniyle 2 köyde sel oldu
Sel olan köylerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerleri su bastı.

Hisarcık ilçesinde yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, kısmen trafiğe kapandı. Hasanlar ve Güldüren köylerinde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi.

Bölgedeki Hasanlar Barajı'ndan tedbir amacıyla bir miktar su boşaltıldı.

Kaymakam Karadağ'dan açıklama

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamasında, 2 saat süren yağışın bölgeyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağış aldı. Bütün iş makinelerimiz, jandarma personelimiz Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var." dedi.

İlçede su altında kalan ekili alanlarda hasar oluştu.

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