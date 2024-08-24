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Kutsal topraklardaki Türk okulları açılıyor

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:47 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Mekke ve Medine'de faaliyet gösteren Türk okulları yeniden eğitim hayatına başlıyor. Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren 8 Türk okulu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. 2022’de Türkiye'nin diplomatik temasları ve MEB’in girişimleri ile Türk okullarının bir kısmı yeniden açılmış, Mekke ve Medine'deki 2 okul içinse görüşmeler sürmekteydi. İki ülke makamlarının temasları sonucunda da Mekke ve Medine'deki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındı.

2 BİN 200 ÖĞRENCİSİ VARDI

Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar başlatıldı. Suudi Arabistan'ın faaliyetlerini sonlandırdığı ve yeniden eğitim vermeye başlayacak okulların isimleri Riyad Uluslararası Türk Okulu, Cidde Uluslararası Türk Okulu, Tebük Uluslararası Türk Okulu, Dammam Uluslararası Türk Okulu, Taif Uluslararası Türk Okulu, Abha Uluslararası Türk Okulu bulunuyor. Mekke Uluslararası Türk Okulu, Medine Uluslararası Türk Okulu ise yeni eğitim yılında tekrar açılacak. Bu okullarda 2 bin 200’den fazla öğrenci öğrenim görüyordu.




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#Eğitim
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