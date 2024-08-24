Kutsal topraklardaki Türk okulları açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Mekke ve Medine'de faaliyet gösteren Türk okulları yeniden eğitim hayatına başlıyor. Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren 8 Türk okulu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. 2022’de Türkiye'nin diplomatik temasları ve MEB’in girişimleri ile Türk okullarının bir kısmı yeniden açılmış, Mekke ve Medine'deki 2 okul içinse görüşmeler sürmekteydi. İki ülke makamlarının temasları sonucunda da Mekke ve Medine'deki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındı.