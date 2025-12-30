Yeni Şafak
Kuyumcudan 5-6 kilo altın çaldılar: Parasıyla lüks araç satın aldılar

00:2030/12/2025, Salı
IHA
Iğdır'da gece saatlerinde kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 5-6 kilo altın alarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları altınlarla satın alındığı tespit edilen lüks araca el konuldu.

Iğdır’da bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 5-6 kilo altın çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanırken, çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Zanlıların suçtan elde ettikleri gelirle lüks araç satın aldıkları belirlendi.


Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda dün gece saat 03.11’de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen bir şahıs, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şüphelinin kaskını tamamen kapattığı, telefonunun ışığını kullanarak dükkan içinde bir süre dolaştığı anlar kameralara yansıdı. Şahıs, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen kuyumcu sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B. gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirle BMW X5 marka bir araç satın aldıkları belirlendi. Söz konusu araca da el konuldu.


Gözaltına alınan zanlılar hakkında iş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olmak üzere 4 ayrı suçtan işlem yapılacağı öğrenildi.



