Kadın hırsız 28 yıl hapisle aranıyordu: Polis kıskıvrak yakaladı

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 24 yaşındaki S.O.’nun saklandığı bölgeyi tespit etti. Şüphelinin bölgedeki bir adreste bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri, yapılan planlı operasyonla dışarı çıkamadan yakaladıkları kadın zanlıyı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.