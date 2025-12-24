Yeni Şafak
Kadın hırsız 28 yıl hapisle aranıyordu: Polis kıskıvrak yakaladı

13:5224/12/2025, Çarşamba
IHA
S.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde polisin titiz takibi sonucu düzenlenen operasyonda, hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki kadın hırsız kıskıvrak yakalandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 24 yaşındaki S.O.’nun saklandığı bölgeyi tespit etti. Şüphelinin bölgedeki bir adreste bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri, yapılan planlı operasyonla dışarı çıkamadan yakaladıkları kadın zanlıyı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Emniyette yapılan detaylı UYAP sorgulamasında, genç kadının çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında toplamda 28 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Uzun süredir firari olan ve polisin pususuyla yakayı ele veren S.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



