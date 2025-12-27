Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sancaktepe'de girdiği evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

Sancaktepe'de girdiği evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

09:2527/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Sancaktepe'de girdiği evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı
Sancaktepe'de girdiği evden 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

Sancaktepe'de bir eve girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçan iki kadın hırsız gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü izlenerek kimlikleri tespit edilen şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler tutuklandı.

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Palamutdere Caddesi'nde 14 Aralık'ta S.T.'ye ait eve kapı göbek kilidini kırarak giren hırsızlar evde bulunan 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Eve dönen S.T.'nin hırsızlığı fark ederek emniyete başvurdu. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.

Şüpheliler kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri izlenerek takibe alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı yapan iki şüphelinin kadın olduğu tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesinin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler E.A. (42) ile H.G. (23) gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheli E.A.'nın daha önceden 24, H.G.'nin ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.





#İstanbul
#Sancaktepe
#hırsızlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 ARALIK: Adana, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye deprem konutları kura çekimi isim listesi