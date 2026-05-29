Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kuzenlerin ot ilaçlama kavgası kanlı bitti

Kuzenlerin ot ilaçlama kavgası kanlı bitti

00:3929/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri’de kuzenler arasında ot ilaçlama meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kuzenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ebiç Mahallesi'ndeki bir arazide, kuzenler A.D. ile B.D. arasında ot ilaçlama nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Kocasinan Bulvarı'nda bir araya gelen B.D, burada kavga ettiği kuzeni A.D'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#arazi
#kayseri
#kuzen
#ot ilaçlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbirlerini unutan ne yapmalı? Teşrik tekbiri kaçırılırsa ne olur, kazası var mı, nasıl yapılır?