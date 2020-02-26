Gündem Kuzey Egedeki ada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan feribot seferleri Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle iptal edildi. Yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

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