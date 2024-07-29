Lastik botta yakalandılar: Yunanistan itti Türk sahil güvenliği kurtardı

İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.