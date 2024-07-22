Lazer silahlara karşı madde geliştiren Türk akademisyenlere suikast girişimi

Adıyaman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, 3 akademisyen arkadaşı ile endemik Wagner engereğinin (Montivipera wagneri) zehir içeriğini belirlemek için 5 günlük saha çalışması yaptı. Bu zehrin antikanser özellikleri ile biyoteknolojik kullanım potansiyelini ortaya koymak istediklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Kansere etkili olabilecek maddeleri tespit ettikten sonra ovaryum (yumurtarlık) kanseri hücreleri üzerinde denemeleri yapacağız. Bu kapsamda gelip, öncelikli olarak Wagner engereği örneklerimizi bulduk. Onlardan zehir sağdık ve onları yine kendi habitatlarına, doğasına saldık" dedi.