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Lazer silahlara karşı madde geliştiren Türk akademisyenlere suikast girişimi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, İnönü Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan ve 'hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde' geliştiren Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile eşi Makine Mühendisi Murat Toptaş'a saldırı düzenlendi. Çiftin otomobiline çarparak durdurmaya çalışan zanlıları Malatya polisi yakaladı. Dört zanlıdan birinin ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

22:31 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:04 - 22/07/2024 Pazartesi
IHA
Saldırıya uğrayan akademisyen Toptaş çifti.
Saldırıya uğrayan akademisyen Toptaş çifti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı.



Akademisyen çiftin üzerine yürüdüler

Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü.

Polis ekipleri müdahil oldu: Zanlılardan ikisi yakalandı

Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Zanlılardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer 2 zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı.

Yakalananlardan biri ihraç edilen asker

Polis ekiplerinin 1 saatlik ısrarlı takibi sonrasında Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



#Malatya
#Lazer silahı
#Türk Akademisyenler
#Saldırı
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