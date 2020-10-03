​Libya için Berlin zirvesi: Yunanistan yine davet edilmedi

Libya'daki krize çözüm bulmak için daha önce Berlin’de düzenlenen uluslararası toplantının ikincisi 5 Ekim’de video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. 10 ülke ve 3 çok uluslu örgütün temsilcileri Libya için aynı platformda bir araya gelecek. BM ve Almanya’nın öncülüğünde gerçekleştirilecek zirve, Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmayı hedefliyor. Konferansa; Almanya'nın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, BM, AB ve Arap Birliği temsilcileri katılacak. Bir önceki toplantıya davet edilmeyen Yunanistan ise bu toplantı da yer almayacak. Davetliler arasında ayrıca krizin tarafları, Ulusal Mutabakat Hükümeti temsilcileri ve ülkenin doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter’in temsilcileri de yer alacak.

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‘KALICI ATEŞKES’ ÇAĞRISI

Libya’daki çatışmaların sona ermesi için atılacak adımların gündeme geleceği zirvede, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ele alınacak. Daha önce Berlin’de liderlerin katıldığı zirvede de ateşkes sağlandığı açıklanmış ancak yazıya dökülmeyen ateşkes daha sonra ihlale uğramıştı. Konferansta ayrıca esir değişimi ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin teslim edilmesi gibi güven artırıcı önlemlerin alınması da görüşülecek. Libya'da özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir bir parlamento ve başkanlık seçimine gidilmesi için çağrı yapılması bekleniyor. Türkiye, Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu her fırsatta vurguluyor.