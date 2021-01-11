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DİYARBAKIR

Lice şehidi toprağa verildi

Lice şehidi toprağa verildi

Diyarbakır Lice kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24) memleketinde toprağa verildi. Yenişehir’deki General Galip Deniz Kışlası’nda düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Malatya’ya uğurlandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehidin babası Latif Çelik’i bir an olsun yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehidin babası Latif Çelik’i bir an olsun yalnız bırakmadı.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehidin babası Latif Çelik’i bir an olsun yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Lice kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24) memleketinde toprağa verildi. Yenişehir’deki General Galip Deniz Kışlası’nda düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Malatya’ya uğurlandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehidin babası Latif Çelik’i bir an olsun yalnız bırakmadı. Vali Karaloğlu şehidin babasına başsağlığı dilerken, acılı baba da “Vatan sağ olsun, Allah razı olsun, bir Mehmet gider bin Mehmet gelir” dedi. Malatya’ya getirilen şehidin naaşı, Yeşilyurt’taki babaevi önünde helallik alındıktan sonra Malatya Şehir Mezarlığı’na götürüldü.

Şehidin babası Latif Çelik

3 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

  • Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Mehmet Çelik

Çiftçilik yapan şehit babası Latif Çelik ayakta durmakta güçlük çekerken, eşi Ebru ve anne Aynur Çelik’le yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine katılanlar tekbirler getirip “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları attı. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit asker toprağa verildi. 2017’de göreve başlayan şehidin 2 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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