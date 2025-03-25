Liderler zirvesine hazırlık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD’de mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Bu ziyaret, Trump yönetimi döneminde gerçekleştirilen ilk üst düzey temas olması açısından önem taşıyor. Başta Suriye’deki yeni sürecin görüşüleceği masada, YPG’nin tasfiyesi ve CAATSA yaptırımlarının yanı sıra Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sonlandırılmasına ilişkin gelişmeler de gündemde olacak. Fidan'ın Washington temasları yarın da sürecek.





LİDERLERE HAZIRLIK

Fidan’ın ziyaretinde, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar ele alınacak. Ayrıca, Ramazan Bayramı sonrası için gündemde olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray ziyaretine ilişkin hazırlıklar da masaya yatırılacak. İki bakanın buluşmasında Ukrayna ve Filistin başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak.





KILIÇ, WALTZ ILE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir araya gelerek Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını ele alacak.



