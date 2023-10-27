Liderliğin anahtarı Doğu’da

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Kurultaya hazırlanan CHP’de kamuoyu önünde iddialı konuşan taraflar perde gerisinde ihtiyatı elden bırakmıyor. Son günlere girilirken yönetimde bile “terazide kefeler eşit” değerlendirmeleri dikkat çekerken, dengeyi Doğu ve Güneydoğu’dan gelecek delege oylarının değiştireceği değerlendiriliyor.
SAHAYI BIRAKMAK İSTEMİYOR
Yönetim, bazı yerlerde değişimciler de kazansa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm illeri kapsayacak şekilde bir delege gücüne sahip olduğuna işaret ediyor. Ancak yarışta önde de olsa Doğu’nun desteğini arkadan almadan yarışın riske girebileceği belirtiliyor.
DEĞİŞİMCİLER ‘KAZANACAĞIZ’ DİYOR
Bu nedenle genel merkez ekibi son günlerde Doğu’ya çıkarma yaptı. Doğu delegeleri ile dirsek temasını bırakmayan Kılıçdaroğlu ekibi, sahayı değişimcilere bırakmak istemiyor. Buna karşın değişim cephesinde ise iddia sürüyor. İstanbul başta olmak üzere, birçok büyükşehirde il başkanlığı koltuğunu devralan değişimciler büyükşehirlerden gelecek oylar ve doğal delegenin yüzde 50 gücü ile CHP’nin yeni genel başkanının az bir farkla Özgür Özel olacağını hesaplıyor. Değişimciler de yönetim gibi kurultayı rahat kazanabilmek için kalan günlerde Doğu’ya mesai harcayacak.