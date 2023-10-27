Liderliğin anahtarı Doğu’da

Yönetim, bazı yerlerde değişimciler de kazansa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm illeri kapsayacak şekilde bir delege gücüne sahip olduğuna işaret ediyor. Ancak yarışta önde de olsa Doğu’nun desteğini arkadan almadan yarışın riske girebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle genel merkez ekibi son günlerde Doğu’ya çıkarma yaptı. Doğu delegeleri ile dirsek temasını bırakmayan Kılıçdaroğlu ekibi, sahayı değişimcilere bırakmak istemiyor. Buna karşın değişim cephesinde ise iddia sürüyor. İstanbul başta olmak üzere, birçok büyükşehirde il başkanlığı koltuğunu devralan değişimciler büyükşehirlerden gelecek oylar ve doğal delegenin yüzde 50 gücü ile CHP’nin yeni genel başkanının az bir farkla Özgür Özel olacağını hesaplıyor. Değişimciler de yönetim gibi kurultayı rahat kazanabilmek için kalan günlerde Doğu’ya mesai harcayacak.