Linci seyrettiler

Belçika’nın doğusundaki Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren’de pazar günü Nevruz kutlamaları sırasında PKK yandaşları 2 Türk gencine saldırdı. Yeni Şafak'a konuşan gençlerin ailesi linçe göz yumulduğunu söyledi.





‘TÜRK MÜSÜNÜZ?’ DEYİP SALDIRDILAR

17 yaşındaki H.K.’nin babası C.K., “Oğlumun okulu Avrupa Parlamentosu’na gezi düzenledi. Geziden sonra yemek yiyeceklermiş, 3 saat serbest zaman vermişler. Oruç oldukları için fazla uzaklaşmamışlar. Parlamentonun önündeki otobüs durağında oturmuşlar. PKK bayrakları ile eylem yapan kalabalık grubu görmüşler. Alandakiden birisi ‘Siz Türk müsünüz?’ diye sormuş. Çocuklar 'evet' deyince, eylem yapanlara başıyla işaret etmiş. Diğer grup gelip çocuklara saldırmış” dedi.





ÇOCUKLAR OFİSE SIĞINDI

Terör destekçilerinin çocukları korumaya çalışan bir polise de saldırdığını ifade eden C.K. "Polisin biber gazını alıp yüzüne sıkmışlar. Oğluma, arkadaşına tekme atmışlar. İlk saldıranların ardından kitleler halinde o bölgeye gelmeye başlamış. Bu sırada Belçikalı bir kadın çocukları ofisine almış. Yani o kadın geç kalsa, çocukları linç edeceklerdi. ‘Türklere ölüm’ diye bağırmışlar, zaten bu eylem de izinsiz. Belediye gösteriye izin vermemiş ama 3-4 saat göz yumdular. 2 Belçika vatandaşı çocuk, PKK'lılarca rehin alınmış, bir Belçika polisi yine onlar tarafından yaralanmış ancak Belçika müdahale etmemiş. Böyle bir şey olabilir mi?” sözleriyle tepki gösterdi.





PKK’LILARDAN İFADE ALINMADI

16 yaşındaki E.T.’nin annesi M.T. ise, çok kalabalık bir grubun 2 çocuğa saldırdığını belirterek, "Ambulans alana 3 saat boyunca gelmiyor, çocuklar darp edilmiş halde, kan revan içinde üç saat orada bekliyor. Güvenlik çok zayıfmış zaten. Yüzlerinde ayak izi vardı, ezmişler. Hem fiziksel hem psikolojik olarak çöktü” şeklinde konuştu. M.T. çocukların bu süreçte 6 kez ifade verdiğini, ancak Brüksel’deki ifadelerin kayıt altına alınmadığını söyledi.





Vandalların oyunu büyük

Belçika sokaklarında pazar gününden bu yana PKK militanları, Türklere ve Türklere ait iş yerlerine, STK'lara, camilere saldırıyor, yakıp yıkarak terör estiriyor. Belçika’daki teröristlere destek için Avrupa'nın farklı ülkelerinden PKK'lılar, örgütün talimatı doğrultusunda bölgeye taşındı. UID Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kuş, “Daha önceki gösterilerinde bir kıvılcım, bir emir bekliyoruz diye söylüyorlar zaten. Olayları büyütmek istiyorlar. Yaşananlar Türkiye’nin başlatacağı sınır ötesi operasyonlarla ilgili olabilir" dedi.





MOLOTOF ATIP GİTTİLER

UID Belçika Bölge Başkanı Enis Çimen de, eylemlerin sınır ötesi operasyonlar ile olan ilişkisine dikkat çekti. Çimen, “'Siz Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde bizi bitirebilirsiniz ama biz Avrupa’da istediğimizi yaparız' mesajı vermeye çalışıyorlar” dedi. Çimen, “Otobüsle gelip molotof atanlar, Almanya’ya döndü, kendini korumaya çalışan 2 genç gözaltına alındı” diye konuştu.





SEÇİMLER TEHLİKEYE GİRER

Olayların ırkçı partilerin yükselişine yol açacağını vurgulayan Çimen, “Avrupa'da ırkçı partiler ya iktidarda ya iktidar ortağı. Türkiye seçimlerine yönelik bir kargaşa ortamı yaratmak da isteniyor olabilir. Siz her seçim kavga ediyorsunuz, Türkiye’deki problemi buraya taşıyorsunuz, sonraki seçimlerin Belçika’da yapılmasına izin vermiyorum denildiği takdirde krize yol açar” ifadelerini kullandı.





GÜVENLIĞI SAĞLAYIN MEKTUBU

Aralarında Belçika Diyanet Vakfı, Belçika İslam Federasyonu (BİF), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, CHP Belçika Birliği, MÜSİAD Belçika'nın da aralarında olduğu 21 STK, İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'e gönderdikleri mektupta, PKK yandaşlarının provokasyonlarını engelleme ve Türk toplumunun güvenliğini sağlama çağrısı yaptı.



