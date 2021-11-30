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DİYARBAKIR

Liseli Süleyman bu pozdan 5 ay sonra PKK’ya katıldı

HDP’lilerin kandırıp dağa çıkardığı Süleyman Çetinkaya’nın fotoğrafları her şeyi anlatıyor. 820 gündür Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan Zekiye Bozdağ, kardeşinin HDP Milletvekili Garo Paylan’la çekilmiş fotoğraflarını buldu. Çetinkaya, fotoğrafın çekildiği tarihten 5 ay sonra ortadan kaybolmuş.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Liseli Süleyman bu pozdan 5 ay sonra PKK’ya katıldı
Süleyman Çetinkaya- Garo Paylan

Çocukları ve yakınları HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK’ya gönderilen 246 ailenin evlat nöbeti 820’nci gününe girdi. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme 3 Eylül 2019’da katılan Zekiye Bozdağ’ın da bekleyişi sürüyor. Kardeşi Süleyman Çetinkaya’dan 30 Ağustos 2019’dan bu yana haber alamadığını söyleyen Bozdağ, Yeni Şafak’a konuştu.

“TANIMIYORUZ” DEDİLER

Lise son sınıfta okuyan kardeşinin HDP’nin gençlik yapılanmasına götürüldüğünü anlatan Bozdağ, bu kapsamda yasadışı eylemlere katıldığını belirtti. Bozdağ, “Kardeşimi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda kandırıp dağa götürdüler. Kaybolduktan sonra babam HDP binasına gidip sorduğunda ‘Tanımıyoruz, bilmiyoruz’ demişler” şeklinde konuştu.

Süleyman Çetinkaya’nın ablası kardeşini bekliyor.
Süleyman Çetinkaya’nın ablası kardeşini bekliyor.

FOTOĞRAFI ÇIKTI

Kardeşi kaybolduktan sonra evde bir hafıza kartı bulduğunu söyleyen Bozdağ, “O kartta HDP Milletvekili Garo Paylan’la çekilmiş fotoğraf vardı. Hani tanımıyorlardı? Yalan söylüyorlar” diye tepki gösterdi. Garo Paylan’la olan fotoğrafın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce çekildiği bilgisini veren Bozdağ, 5 ay sonra ise kardeşinin ortadan kaybolduğunu bildirdi.

Evlat nöbetindeki anne gözyaşları içinde oğluna seslendi: Yolunu bulursan kaç gel annem
OYNAT 00:26
Evlat nöbetindeki anne gözyaşları içinde oğluna seslendi: Yolunu bulursan kaç gel annem
Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 815'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Hatay'ın Antakya İlçesinde ikamet eden ve 2015 yılında işyerinde eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın (31) annesi Aysel Artık HDP il binası önünde oğluna kavuşmayı bekliyor.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlunu 6 yıldır aradığını ifade eden anne Aysel Artık, aramadığı yer kalmadığını söyledi.

Artık, “İnşallah oğlumu buradan alıp gideceğim. HDP'ye sesleniyorum. Meclise girmek istiyor. Hangi cesaretle hangi yüzle meclise girmeyi düşünüyor. Evlatlarımızı kaçırarak mı? Evlat nöbetine yeni katıldım. Evlatlarımızı, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 6 yıldır ağlıyorum. Ama artık ağlamayacağım. Dimdik ayaktayım ve oğlumu dört gözle bekliyorum. Erhan oğlum, sana sesleniyorum. Ne olur kaç gel. Yolunu bulursan hemen kaç gel annem. Seni dört gözle bekliyoruz dedi.

HABER ALAMADIK

Süleyman Çetinkaya’nın yolunu gözleyen ablası, şunları söyledi: “Benim kardeşimi HDP’ller kandırdı. Ona PKK’yı anlatan kitaplar vermişler. Kaybolduktan 15 gün sonra arayıp ‘Beni merak etmeyin, Suriye’deyim’ dedi. O gün bugündür sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Bir de Van’da teslim olan bir terörist kardeşimi teşhis etmiş. Suriye’de olduğunu söylemiş. HDP kardeşimi geri getirsin.”

Kardeşim şehit torunu

  • Evlat nöbetine katılınca HDP’lilerin komşularını ailesine karşı kışkırttığını anlatan Zekiye Bozdağ, “Anneme babama ‘Boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdınız. Partiyi kötülediniz. Zekiye yüzünden herkes HDP’ye gidiyor’ diye baskı kurdular. Bizim dedemiz Mehmet Polat korucuydu. PKK onu şehit etti. Şehit torunu olan kardeşimi kandırıp PKK’ya götürdüler. HDP kapatılsın. Yeni parti kurması da engellensin. Çocukları kandırmalarına imkan verilmesin” dedi.

Mustafa Akkul
Mustafa Akkul

Akkul: Ne olmuş dağa çıkmışsa

Zekiye Bozdağ, PKK bağı tespit edilip tutuklanan HDP’li eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul hakkında da ilginç bilgiler verdi. Kardeşi kaybolduktan sonra annesi, Akkul’a gidip “Oğlumu getir” demiş. HDP’li başkan ise “Senin bir sürü çocuğun var. Biri dağa gittiyse ne olacak? Benim çocuğum olsa benimki de dağa gitseydi” karşılığını vermiş. Tanımadıkları biri de “Bu çocuk Akkul’un yanına gittikten sonra örgüte katıldı” diye ifade vermiş.

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