Liste günü: Milletvekili adayları belirleniyor

Milletvekili listeleri konusunda son noktaya gelen siyasi partiler ve ittifaklar çalışmalarını tamamladı. 14 Mayıs’ta seçime giren partiler 600 kişiden oluşan milletvekili aday listesini bugün 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunacak. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin 24 Mart’ta YSK’ya sundukları protokol uyarınca “Cumhur İttifakı” adıyla seçime girecek. MHP, 7 Nisan Cuma günü listelerini YSK’ya teslim etti.

AK PARTİ’DE DEĞİŞİM

AK Parti, listesini bugün YSK’ya teslim edecek. AK Parti, teslim edince listeyi eş zamanlı olarak partisinin internet sitesinden yayımlayacak. AK Parti kaynakları listelerde önemli bir yenilenmenin yaşanacağını belirtti. Halkın beklentilerini karşılayan bir listenin ortaya çıkacağını söyleyen kaynaklar, TBMM aritmetiğinde en genç grubun AK Parti olacağını kaydetti. Mevcut kabinedeki bakanlar gösterilecekleri illerde birinci sıralardan aday olacak.

HÜDA PAR VE DSP PUSULADA YOK

İttifakın diğer bileşenleri BBP ve Yeniden Refah Partisi ise son anda bir değişiklik olmazsa kendi logolarıyla seçime girecek. Cumhur İttifakı’na destek veren ve seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıklayan HÜDA PAR, kura öncesi YSK’ya başvurarak seçime kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi. DSP de cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini belirterek, AK Parti listelerinden seçime girecek.

VEKİL SAYISINA GÖRE PLAN

6’lı Masa’da listeler verilmeden önce son durum netleşti. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP’nin logosu altında girecek. 6’lı Masa’da küçük partilere kapısını kapayan İYİ Parti ise seçime kendi logosu ile girecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP ve İYİ Parti’nin, 12 ilde ortak liste ile girmesi bekleniyor. HDP de Yeşil Sol Parti çatısı altından seçime girecek. Türkiye İşçi Partisi 52 ilde seçime girecek geri kalan illerde de ortak liste oluşturacak.

19 Nisan’da ilan edilecek

Siyasi partiler tarafından teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak. Eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan’a kadar süre tanınacak. Daha sonra da geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.











