Listelere çizik üstüne çizik

Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlar sonucunda terörden arananlar listesinde yer alan isimler bir bir etkisiz hale getirildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; son 1 yılda terör örgütü PKK'ya yönelik kırsalda 30 bin, şehir merkezlerinde ise 5 bine yakın operasyon gerçekleştirildi. Özellikle son 2 ayda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

810 PKK’LI SAĞ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'ndeki birçok terörist etkisiz hale getirildi. 82'si büyük olmak üzere, düzenlenen 557 operasyonda 90 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmaya giren 810 terörist ise sağ ya da yaralı olarak yakalandı. Bu operasyonlar sonucu 155'i teslim olmak üzere toplam bin 55 terörist etkisiz hale getirildi. Son 2 ay içinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5'i kırmızı kategoride 10'u turuncu kategoride ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA VE SİHA’LAR 50 BİN SAAT UÇTU

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı kategoride yer alan Herekol kod adlı Taner Öğmen, turuncu kategoride yer alan Benda Amed kod adlı Semra Ayverdi, Baran Hemlin kod adlı Seyithan Sencer ve Sarı İbrahim kod adlı Yakup Nişo’nun da aralarında bulunduğu, bir çok sözde saha komutanı öldürüldü. Terör örgütü PKK'ya yönelik ülke içerisinde yapılan operasyonlarda hava destekli başlatılan operasyonlarda İHA, SİHA ve İKU'lar toplam 50 bin saate yakın uçuş gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.







