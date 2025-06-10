Lokantalarda kalori hesabı

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında yürütülen çalışmalar, Ulusal Beslenme Konseyi'nin aldığı kararlar doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik politika ve uygulamaların değerlendirildiği önemli bir toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, besin değeri yüksek gıdalara erişimin artırılması ve obezite gibi halk sağlığını tehdit eden sorunlarla mücadeleye yönelik stratejiler ele alındı.

GIDALARDA ZENGİNLEŞTİRME

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, gıdaların halk sağlığını destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması oldu. D vitamini, folik asit, B12 vitamini ve demir gibi mikro besin ögeleriyle gıdaların zenginleştirilmesine ilişkin uygulanabilecek yöntemler detaylı şekilde değerlendirildi. Bu uygulamanın, özellikle demir eksikliği anemisi ve D vitamini yetersizliği gibi yaygın beslenme sorunlarının önlenmesinde önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

TUZ VE ŞEKERE SIKI DENETİM

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu, diyetteki tuz ve şeker alımının azaltılmasına yönelik alınacak önlemlerdi. Bu kapsamda, gıda üreticileriyle iş birliği içinde reformülasyon çalışmalarının yapılması ve kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme kampanyalarının artırılması hedefleniyor. Aşırı tuz ve şeker tüketiminin; hipertansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların başlıca nedenleri arasında yer aldığı vurgulandı.

OKUL KANTİNLERİNE STANDART

Çocukların ve gençlerin sağlıklı gıdalara erişimi, toplum sağlığının uzun vadeli korunması açısından kritik bir başlık olarak öne çıktı. Bu doğrultuda, okul kantinlerinde satışa sunulacak ürünlere yönelik standartlar gözden geçirildi. Besin değeri yüksek, işlenmemiş ve katkısız gıdalar öncelikli olacak.

BİLİNÇLİ TÜKETİM

Sağlıklı beslenme tercihlerinin teşvik edilmesine yönelik bir diğer yenilik ise yeme-içme sektörünü kapsıyor. Lokanta, kafe ve restoranlarda sunulan menülerde kalori bilgilerinin açıkça yer alması ve karekod uygulamalarıyla tüketicilere ürün içeriklerinin sunulması planlanıyor. Bu sayede vatandaşların, yeme alışkanlıklarını daha bilinçli şekilde yönlendirmesi amaçlanıyor.











