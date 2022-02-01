​Lübnan ile enerjide iş birliği masada

Lübnan’da 13 ay süren siyasi krizin ardından 10 Eylül 2021’de göreve gelen Başbakan Mikati, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Mikati’nin göreve geldikten sonraki ilk ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mikati arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Ayrıca iki lider, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunacak.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞ BİRLİĞİ

Ziyaret kapsamında ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi ile doğal gazla elektrik üretimi gibi enerji sektöründe iş birliğin ele alınması bekleniyor. Yine turizm, enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi konular da masada olacak.

REKLAM

YENİ HÜKÜMET 13 AYDA KURULDU

Beyrut Limanı’nda Ağustos 2020’de meydana gelen büyük patlama, Lübnan’daki ekonomik sıkıntıları artırırken, yeni bir hükümet krizini de doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümetinin patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020’de istifa etti ancak siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümet kurulamadı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati’ye verdi. Mikati başbakanlığında hükümet, 10 Eylül’de kuruldu.

DÜNYA Lübnan Başbakanı acı gerçeği açıkladı: Çöküşün eşiğindeyiz!