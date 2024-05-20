M7, Serdar Sertçelik’i de anlatmış

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dosyanın iki numaralı sanığı iken şaibeli bir şekilde gizli tanık yapılan “M7” kodlu firari gizli tanık Serdar Sertçelik, kendi işlediği suçları anlattı. Örgütün ikinci ismi olarak bilinen Sertçelik’in örgüt üyeleri hakkında verdiği bilgiler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer aldı. İşte Sertçelik’in “M7” koduyla kendisi hakkında verdiği bilgiler:

* “Serdar Sertçelik, Bora Kaplan’dan almış olduğu talimatları, örgüt üyelerine iletir. Örgüte ait eğlence mekanlarının işletmeciliğini yapar. Murat Yanar isimli kişinin vurulma olayında kendisi azmettiricidir. Bora Kaplan'ın talimatı ile Murat Yanar'ın vurulma olayına karışmıştır.”

* “Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan isimli şahıslar ortak olarak Elmacı Marketlere ait 6 veya 7 marketi satın alıyorlar ve bu firma resmiyette Doğan Kaan Yıldız adına devri yapılıyor. Pandemi süresince işleri büyütüyorlar ve dükkan sayısı 40 kadar çıkıyor. İşlerin tutmasıyla birlikte Ayhan Bora Kaplan kendisine ait şirketler kurarak, Elmacı Marketlerin içini boşaltıyor. Buradaki paraları da İrem Kuyumculukta değerlendiriyordu.”

"GEREĞİNİ YAPIN" TALİMATI

* “Murat Yanar isimli şahıs Serdar Sertçelik’in bulunduğu iş yerine 4 adamıyla birlikte gelerek, bir süre konuşmaya başlarlar. Sertçelik daha sonra Murat Yanar’a 2 milyonluk çek veriyor. Murat Yanar, daha sonra ‘2 milyon da nakit isterim, parayı ayarla’ talimatı vererek iş yerinden uzaklaşıyor. Ertesi gün aynı iş yerine gelen Yanar, Sertçelik’in iş yerinden olmadığını görünce, oradaki adamlarla tartışıyor. Aslında Sertçelik ilk gün yaşananları örgüt lideri Kaplan’a bildirdikten sonra Ayhan Bora Kaplan, ‘Gereğini yapın’ şeklinde talimat veriyor. İkinci gün ise para tartışması üzerine silahlar çekiliyor. Murat Yanar bir kişiyi yaralarken kendisi de ayağından vuruluyor. Murat Yanar, ambulans içinde işkence edilerek hastaneye götürülüyor.”

* “Metehan Oktay isimli şahıs Serdar Sertçelik isimli şahsa bağlı olarak görev yapar, aynı zamanda Murat Yanar'ı vuran kişidir, önceden Serdar Sertçelik isimli şahsa bağlıdır ancak şu an Bora Kaplan'dan birebir talimat alır.”

7 Emniyetçi tutuklandı

Firari gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Sertçelik’in iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından re'sen soruşturma başlatmış, gizli tanığın firarıyla ilgili olarak Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin gözaltına alınmıştı. Öner serbest bırakıldıktan sonra Komiser Metehan İlkyaz’la birlikte 4 şüpheli daha gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunu düzenleyen 277/1, "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçunu düzenleyen 258/1, "Suçluyu kayırma" suçunu düzenleyen 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Başsavcılık soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Şüphelilerin TCK 316. maddesinde yer alan “suç için anlaşma” kapsamında “suç işlemek için örgüt kurma” ve diğer örgüt suçlarından farklı olarak “devletin güvenliği ve anayasal düzeni hedef aldığı” vurgulandı. Soruşturmanın çerçevesinin genişletildiği ve sürecin “Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere anlaşma” maddesi çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi. Dijital materyallerin incelemesi ve delillerin toplanmasına devam ediliyor. Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin gözaltındaki 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.







