Maarif Modeli’ni ideolojik kavgalara meze etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katıldı. Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıktan sonra Ataşehir'e geçen Erdoğan, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

21 sene önce Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladıklarında 4 önceliklerinden birinin eğitim olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu sözümüze ve ahdimize hamdolsun hep sadık kaldık. Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayıp yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik” dedi.





20 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLE

Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğu bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, çocuklara daha iyi ve kaliteli, zamanın şartlarına uygun eğitim verebilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok kapsamlı adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, “Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen, 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla toplam 20 milyonluk büyük bir aile olduk. Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Bu yıl atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.





CİNSİYETSİZLEŞTİRME BELASI

Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hayatı ve çeşitli dersleri seçmeli hale getirdiklerini kaydeden Erdoğan, “Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha genişlettik; ‘nezaket ve görgü kuralları’, ‘adabımuaşeret’, ‘Türk toplumsal yapısında aile’ gibi dersleri ilave ederek ailelerden gelen talebi karşıladık. Aile konusu bizim için hayati öneme sahip. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmakta. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Hep beraber el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.





YENİLENME EĞİTİMİN ÖZÜNDE VAR

Eğitimin amacının, zihni açık, ufku açık, yeniliklere açık, bilgiyi ve bilgi teknolojilerini en doğru şekilde kullanabilen, milli değerlerle donanmış, özgüven ve ideal sahibi gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti: “Dünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa, bütün unsurlarıyla eğitim sistemimizin de yerinde sayması beklenemez. Dünyanın hızına yetişemeyenler her gün biraz daha geriye gitmekten kendilerini kurtaramazlar. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmenin vasıtası da eğitimdir. Değişim ve yenilenme eğitimin ruhunda, özünde zaten var. Burada mühim olan yenilenmeyle birlikte köklerden kopmamaktır. Esas mesele medeniyet tasavvurunun korunması, önemli olan bu ülkenin varlığının, borçlu olduğu değerlerle olan bağının her şart altında muhafaza edilmesidir.”





İDEOLOJIK KAVGALARA MEZE ETMEYIN

“Her güzel, başarılı ve millet menfaatine olan projeye karşı çıkarak bir yere varılmaz. Ortaya yenilikçi hiçbir proje sunmadan, hiçbir öneri getirmeden sadece 'İstemeyiz' diyerek ülkeye ve millete hizmet yapılmaz. Bakanlığımız ilk günden itibaren bu konuda son derece şeffaf ve açık davrandı. Herhangi bir kısıtlama olmadan herkes kanaatini, eleştirisini, düşüncesini, kaygılarını, özgürce ifade etti. Hiç kimse 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket etmedi. Tüm bu gerçekler apaçık ortadayken aynı zihin dünyasının ürünü olan argümanların tedavüle konulmasını iyi niyetli görmüyoruz. Maarif... Bu kavramdan nem kapacak kadar milletle ve milletin kökleriyle bağlarını koparmış olanlara söyleyecek söz bulamıyoruz. Pedagojik değil, tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan gelin lütfen vazgeçin. Gelin, evlatlarımızın gelecekleri, başarıları ve hayalleri arasına girmeyin.”





İkincisin ama son olmayacaksın

Erdoğan, bugün uzaya gitmesi planlanan Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Atasever’e hayırlı yolculuklar dileyen Erdoğan, “Bu görevle birlikte gençlerimizin uzaya merakını giderecek adımlar atacaksın. Sen ikinci astronotumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Ülkemiz insanlı uzay görevi noktasında seninle şimdi üçüncünün alt yapısını hazırlayacak. Önünde Alper ağabeyin gibi bir rehberin de var. Şimdiden yolun açık olsun” dedi. Erdoğan'a teşekkür eden Atasever de “Görevimi tamamlayıp başarılı şekilde ilgili deneylerimizi gerçekleştirip ülkemize döneceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum” cevabını verdi.



