Gündem Maaşları aylardır ödenmeyen işçiler okul çatısında eylem yaptı
KÜTAHYA

Maaşları aylardır ödenmeyen işçiler okul çatısında eylem yaptı

Kütahya’da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çakısına çıkarak eylem yaptı.

Haber Merkezi İHA
Maaşları aylardır ödenmeyen işçiler okul çatısında eylem yaptı
Maaşları aylardır ödenmeyen işçiler okul çatısında eylem yaptı.

Kütahya’da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çakısına çıkarak eylem yaptı.

SON ÇARE OLARAK SESİMİZİ BÖYLE DUYURDUK


Akkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çatıya çıkan 3 işçi, çalıştıkları iş yerinden aylardır maaş alamadıklarını söyledi.

İşçiler, "Maaşlarımız aylardır ödenmiyor. Bizim de ailemiz var. Son çare olarak sesimizi böyle duyurmak istedik" dediler. İşçilerin eylemi nedeniyle bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçilerin atama ihtimaline karşı yere branda açtı.
İşçiler, güvenlik güçlerinin 3 saat süren ikna ve maaşlarının ödenme sözü verilmesi üzerine eylemlerine son verdi.

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