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ANKARA

​Macron'la Doğu Akdeniz görüşmesi: Haklarımızı koruyacağız

Macron'la Doğu Akdeniz görüşmesi: Haklarımızı koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceklerini vurguladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek, Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti.

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TÜM SORUNLAR MASADA ÇÖZÜLSÜN

Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti. Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.

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Türkiye’ye saygı duyuyoruz

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye saygı duyduklarını ve bu ülkeyle diyaloğa hazır olduklarını bildirdi. BM konuşmasını video mesajla yapan Macron, Doğu Akdeniz’de yeniden çatışma alanını engellemek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için etkili diyaloğun oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Emmanuel Macron, mesajında Libya ve Suriye’den bahsederek, Yunanistan’ı asıl destekleme sebeplerinin, Türkiye’nin bölgede yürüttüğü aktif politika olduğu gerçeğini de itiraf etti: “Türkiye’ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız. Türkiye’den Avrupa’nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye’deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Hakaretler etkili değil. Tüm bu sözler ve eylemlerin, devletlerin arasındaki sorumluluğa dayalı ilişkilerde yeri yok. Biz, Avrupalılar, diyaloğa hazırız.”

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