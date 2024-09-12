Madrid'de kritik Gazze toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan İİT-AL Temas Grubu'na katılacak

Bir önceki Madrid toplantısından daha geniş katılımlı gerçekleştirilecek toplantıya, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Nijerya ve İrlanda'dan da temsilciler katılacak.
İİT-AL Temas Grubu nedir?
- İsrail-Filistin ihtilafının çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket eden Temas Grubu, Gazze'deki savaşın durdurulması ve iki devletli çözüme ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Oslo Barış Anlaşması detayı dikkat çekti
- İspanya'nın bu konuda İslam ülkeleriyle tarihi bağları kadar, iki devletli çözümün uygulamaya geçişinde mihenk taşlarından biri olarak görülen Madrid Konferansı'na 1991 yılında ev sahipliği yapmış olması ve 13 Eylül tarihinin 1993 yılında Filistin ve İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünü teşkil etmesi de bu toplantı çerçevesinde önem taşıyor.
Oslo Anlaşması (13 Eylül 1993)
Oslo I olarak bilinen ilk Oslo Anlaşması 13 Eylül 1993'te imzalandı.
- Anlaşma, Filistin geçici özyönetimi olan Filistin Ulusal Yönetimi'nin (FUY) kurulmasını sağladı. Filistin Yönetimi, kontrolü altındaki bölgenin yönetiminden sorumlu olacaktı. Anlaşmalar ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinden çekilmesi çağrısında bulundu.