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Madrid'de kritik Gazze toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan İİT-AL Temas Grubu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Temas Grubu'nun 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'de düzenlenecek geniş katılımlı toplantısına iştirak edecek. Toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının acil ve kalıcı bir ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması konuları görüşülecek. Toplantı marjında, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanları ve toplantıya katılacak diğer temsilcilerin, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. İspanya'nın bu konuda İslam ülkeleriyle tarihi bağları kadar, iki devletli çözümün uygulamaya geçişinde mihenk taşlarından biri olarak görülen Madrid Konferansı'na 1991 yılında ev sahipliği yapmış olması ve 13 Eylül tarihinin 1993 yılında Filistin ve İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünü teşkil etmesi de bu toplantı çerçevesinde önem taşıyor.

Seda Ekinci
14:15 - 12/09/2024 Perşembe
Dışişleri Bakanı Fidan İİT-AL Temas Grubu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan İİT-AL Temas Grubu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Temas Grubu'nun Madrid'de düzenlenecek geniş katılımlı toplantısına iştirak edecek.
İsrail-Filistin ihtilafının çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket eden Temas Grubu, Gazze'deki savaşın durdurulması ve iki devletli çözüme ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bakan Fidan ve Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Vang ile görüştü
Toplantıda,
Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının acil ve kalıcı bir ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması
konuları görüşülecek.

Bir önceki Madrid toplantısından daha geniş katılımlı gerçekleştirilecek toplantıya, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Nijerya ve İrlanda'dan da temsilciler katılacak.


Toplantı marjında, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanları ve toplantıya katılacak diğer temsilcilerin, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

İİT-AL Temas Grubu nedir?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen
İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke (Türkiye, Filistin, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Nijerya) ile bahse konu iki örgütün Genel Sekreterleri, "tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması adına ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmak"la görevlendirilmiş olarak kabul ediliyor.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanları düzeyinde teşkil edilen İİT-AL Temas Grubu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da iştirakiyle Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Oslo ve Madrid'in de aralarında olduğu çeşitli merkezlerde Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen ortak girişimlerde bulundu.

  • İsrail-Filistin ihtilafının çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket eden Temas Grubu, Gazze'deki savaşın durdurulması ve iki devletli çözüme ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma varan saldırılarına karşı çıkan ülkeler, 7 Ekim'e sebebiyet veren İsrail'in yıllardır devam eden boğucu işgal politikasını engellemenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini savunuyor.

Son dönemde Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülke sayısı Avrupa'dan Norveç, İrlanda, Slovenya ve İspanya'nın katılımıyla 149 oldu.
İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Filistin'i bir devlet olarak tanıması vesilesiyle, 29 Mayıs tarihinde Temas Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını Madrid'e davet etti ve bu ziyaret vesilesiyle Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Oslo Barış Anlaşması detayı dikkat çekti

  • İspanya'nın bu konuda İslam ülkeleriyle tarihi bağları kadar, iki devletli çözümün uygulamaya geçişinde mihenk taşlarından biri olarak görülen Madrid Konferansı'na 1991 yılında ev sahipliği yapmış olması ve 13 Eylül tarihinin 1993 yılında Filistin ve İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünü teşkil etmesi de bu toplantı çerçevesinde önem taşıyor.

Oslo Anlaşması (13 Eylül 1993)

Oslo I olarak bilinen ilk Oslo Anlaşması 13 Eylül 1993'te imzalandı.


Oslo I Anlaşması veya Oslo I, resmen Geçici Yönetim Düzenleme İlkelerinin Bildirgesi
(Declaration of Principles On Interim Self-Government Arrangements)
olarak adlandırılır ve
Filistin-İsrail çatışması için bir dönüm noktasıdır
. Bu görüşme, İsrail ile Filistin temsilcilerinin üst düzeyde ilk doğrudan yüz yüze anlaşma çabası olarak tarihe geçmiştir.
Bu anlaşma görüşmeleri İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmaların iki taraf arasında kalan nihai olarak çözecek bir anlaşma ve gelecekteki ilişkiler için bir çerçeve olarak düşünülmüştü.

Anlaşma, Norveç'in başkenti Oslo'da 20 Ağustos 1993 tarihinde sonuçlandı. Daha sonra
resmen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkanı Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı İzak Rabin tarafından 13 Eylül 1993 tarihinde Washington'da halka açık bir törenle imzaladı.
Törene dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Mahmud Abbas, İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, ABD Genel Sekreteri Warren Christopher ve Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev katıldı.

  • Anlaşma, Filistin geçici özyönetimi olan Filistin Ulusal Yönetimi'nin (FUY) kurulmasını sağladı. Filistin Yönetimi, kontrolü altındaki bölgenin yönetiminden sorumlu olacaktı. Anlaşmalar ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinden çekilmesi çağrısında bulundu.

Bu düzenlemenin, kalıcı bir anlaşmanın müzakere edileceği beş yıllık bir ara dönem sürmesi bekleniyordu (en geç Mayıs 1996'da). Kudüs, Filistinli mülteciler, İsrail yerleşimleri, güvenlik ve sınırlar gibi geriye kalan sorunlar bu dönemde "kalıcı statü müzakerelerinin" bir parçası olacaktı.
Ağustos 1993'te heyetler, Oslo ziyareti sırasında Peres tarafından gizlilik içinde imzalanan bir anlaşmaya vardı. Karşılıklı Tanıma Mektupları'nda FKÖ, İsrail Devletini tanıdı ve şiddeti reddetme sözü verdi ve İsrail FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi ve müzakerelerin ortağı olarak tanıdı.
Yaser Arafat'ın İşgal Altındaki Filistin Toprakları'na dönmesine izin verildi. 1995'te Oslo I Anlaşmasını Oslo II izledi. O da Filistin devleti vadetmedi.
Hakan Fidan: Gazze'deki vahşet uluslararası düzenin acziyetini gözler önüne serdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Gazze konusuna değinen Bakan Fidan, bölgede barışın sağlanması için İsrail'in çaba harcamadığını belirtti. Netanyahu barış istemediğini aktaran Bakan Fidan, "Netanyahu bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor. İsmail Haniye suikastı bunun göstergesidir. İsrail ateşkesin başmüzakerecesini suikastla şehit etti. İsrail'i destekleyenler yaşananların sorumlusudur. Bu vesileyle şehit İsmail Haniye'yi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan vahşetin uluslararası düzenin acziyetini gözler önüne serdiğini vurguladı.

İsrail silahları kimden alıyor? Soykırımın ortakları tek tek deşifre oldu

Soykırımcı İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürürken 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini aştı. İşgal ordusunun en büyük silah tedarikçileri arasında ABD'ye ilaveten Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri yer aldı. Gazze'de sivil kayıplar artmaya devam ederken, ülkelerin İsrail'e silah satışını durdurması ve ateşkes yönündeki küresel çağrılarına Kanada da sessiz kalmadı. İsrail'e silah satışını durdurduğunu duyurmasına rağmen ABD üzerinden ticarete devam eden Kanada, 341 gündür Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışı için 30 lisans izninin askıya alındığını duyurup 'Hiçbir şekilde silah veya silah teçhizatı göndermeyeceğiz' açıklaması yaptı. Peki, İsrail'in silah tedarikçileri kimler? Hangi ülkeler işgalci İsrail'e silah gönderiyor, hangileri sevkiyatları durdurdu? Tüm detaylar haberimizde...


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#İspanya
#Oslo Barış Anlaşması
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#İsrail
#Dışişleri Bakanı
#13 Eylül
#İİT-AL Temas Grubu
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