Madrid'de kritik Gazze toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan İİT-AL Temas Grubu'na katılacak

Soykırımcı İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürürken 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini aştı. İşgal ordusunun en büyük silah tedarikçileri arasında ABD'ye ilaveten Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri yer aldı. Gazze'de sivil kayıplar artmaya devam ederken, ülkelerin İsrail'e silah satışını durdurması ve ateşkes yönündeki küresel çağrılarına Kanada da sessiz kalmadı. İsrail'e silah satışını durdurduğunu duyurmasına rağmen ABD üzerinden ticarete devam eden Kanada, 341 gündür Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışı için 30 lisans izninin askıya alındığını duyurup 'Hiçbir şekilde silah veya silah teçhizatı göndermeyeceğiz' açıklaması yaptı. Peki, İsrail'in silah tedarikçileri kimler? Hangi ülkeler işgalci İsrail'e silah gönderiyor, hangileri sevkiyatları durdurdu? Tüm detaylar haberimizde...