Mahalle baskısı film çektirdi

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KHK’lı propagandası yapan “Kanun Hükmü” belgeselinin 60. Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılması sonrası başlayan mahalle baskısı sonuç verdi. ‘Çekil’ dayatmasına boyun eğen jüri üyelerinden sonra 27 filmin yönetmen ve yapımcısı, eserlerini festivalden çekme kararı aldı.
Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, ‘Kanun Hükmü’ filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı. Bu karar üzerine KHK’lı propagandası yapan filmin yönetmeni Nejla Demirci, kararın sinema ve belgesellere vurulan bir darbe olduğunu iddia etti.
KHK PROPAGANDASINA BEYAZ PERDE DESTEĞİ
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri KHK’lı propagandası yapan filme destek açıklaması yaptı. Jüri üyelerinden sonra dün de 27 filmin yönetmen ve yapımcısı sosyal medyadan “sansür” açıklaması yaparak filmlerini festivalden çektiklerini duyurdu.
Yeni Şafak, dünkü manşet haberinde birçok sektör çalışanının, belgeselin festivalden çıkarılmasına “sansür” demeye ve kınama mesajı yayınlamaya zorlandığını gözler önüne sermişti. Oyuncu meslek kuruluşlarınca dar bir kadroda kaleme alınan “Sansüre Hayır” bildirisini üyelerinin kişisel sosyal medya hesaplarından yayınlamasını istediği ifade edilmişti.