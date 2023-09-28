Mahalle baskısı film çektirdi

Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, ‘Kanun Hükmü’ filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı. Bu karar üzerine KHK’lı propagandası yapan filmin yönetmeni Nejla Demirci, kararın sinema ve belgesellere vurulan bir darbe olduğunu iddia etti.